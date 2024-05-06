Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS

После завершения пилотного проекта внедрения Axelot WMS на складе в Кутаиси, компания GDM при сотрудничестве с Axelot тиражировала решение на площадку в Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания GDM (ООО «Грузинская Дистрибуционная Маркетинговая компания») — компания, осуществляющая дистрибуцию продуктов питания, алкогольной и табачной продукции.

Много лет компания GDM сотрудничает с Axelot в части развития логистики. Летом 2023 г. компании завершили пилотный проект внедрения Axelot WMS на площадке в Кутаиси. Сразу после запуска системы в эксплуатацию начался проект тиражирования решения на складе в Тбилиси.

Складская площадка в Тбилиси крупнее, ее площадь сейчас составляет 10 тыс. кв. м. К тому же параллельно с запуском Axelot WMS компания GDM завершила строительство новой части склада.

В целом, в рамках проекта тиражирования на складе в Тбилиси использовался тот же функционал, что и на складе в Кутаиси. Дополнительно была реализована следующая функциональность: планирование максимального наполнения ячейки при пополнении ячейки под заказ на отгрузку; технология группового отбора; управление рейсами для планирования времени прибытия и отбытия транспортных средств и его учета при формировании задач на отгрузку.

Интеграция Axelot WMS в информационный контур компании была выполнена также с помощью шины данных Datareon ESB.

Языковой барьер не стал преградой для адаптации линейного персонала складов GDM к работе в новой системе. Интерфейс мобильного клиента, используемого для работы в WMS на терминалах сбора данных, полностью переведен на грузинский язык в рамках стандартного функционала системы. При этом, смена языка возможна как на уровне интерфейса, так и на уровне данных и элементов справочников.

В результате внедрения Axelot WMS на складе GDM оцифрованы все ключевые технологические процессы. По итогу проекта у компании появились обширные возможности для дальнейшего развития и оптимизации логистики с использованием современных инструментов автоматизации.