Холдинг «Т1» открыл набор в летний ИТ-лагерь для студентов

Холдинг «Т1» открыл прием заявок на летний буткемп, который пройдет в несколько этапов. Сначала его участники пройдут онлайн-обучение, а в июле присоединятся к очному интенсиву, который проведут продуктовые команды и эксперты Т1. Также участники лагеря смогут пройти стажировку и производственную практику в холдинге, а самые опытные из них — получат предложения присоединиться к командам «Иннотеха», «Т1 ИИ» и др. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

ИТ-лагерь – это образовательный интенсив в гибридном формате: месяц онлайн-обучения и неделя очного летнего буткемпа, где помимо лекций и мастер-классов будут и неформальные события. Участники могут присоединиться к нескольким направлениям: frontend, backend, тестирование, системный анализ и не только.

«Чтобы предупредить острую нехватку ИТ-кадров на рынке, мы уделяем большое внимание привлечению и развитию молодых кадров, стремимся вместе с ВУЗами обеспечить актуальное и востребованное образование, чтобы выпускники соответствовали запросам рынка. Мы знаем, какие профессии, компетенции и качества нужны сейчас и какие будут востребованы в ближайшее время, и стараемся вырастить таких специалистов уже сейчас», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу холдинга «Т1».

Участники будут поделены на две группы: студенты первого и второго курса и студенты с третьего по пятый курс. При отборе организаторы будут обращать внимание на профиль образования, опыт участия в олимпиадах и хакатонах, существенное преимущество в отборе будет давать опыт работы в ИТ. Транспортные расходы и расходы на проживание участников очного тура покроет организатор.

Программа включает следующие этапы отбора и участия: подача заявки до 31 мая 2024 г.; отборочное онлайн-тестирование до 6 июня 2024 г.; онлайн-курс до 5 июля 2024 г.; выходное тестирование и отбор в очный тур до 19 июля 2024 г.; очный интенсив с 22 по 26 июля 2024 г.

Подать заявку можно на странице ИТ-лагеря «Т1». ИТ-лагерь проходит в рамках активностей «Т1.Дебют». Это направление по работе с молодыми специалистами в холдинге «Т1». Внутри много масштабных проектов: стажировки, карьерные программы и другие мероприятия для студентов и выпускников по ИТ-специальностям, ключевые: ИТ-лагерь, открытые школы «Т1» и стажировки.

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«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.