Платформа «Аксиома» совместима с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Интерпроком», разработчик ИТ-решений, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise (версии 14, 15, 16), Postgres Pro Standard (версии 15, 16) и платформы «Аксиома», правообладателем которой является ООО «Интерпроком».

Платформа «Аксиома» — отечественное программное обеспечение для управления производственными активами любой сложности, корпоративным имуществом, техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Позволяет уменьшить стоимость владения и эксплуатации активов, продлить срок их службы, сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также упростить регистрацию и учёт. Включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, запись №2997.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«В рамках реализации задач по импортозамещению и достижению технологического суверенитета очень важно не только разрабатывать современные отечественные прикладные программные продукты, но и обеспечивать их корректную работу с российским инфраструктурным ПО. Область применения платформы «Аксиома» — управление критически важными активами крупных отечественных компаний из ведущих отраслей экономики для обеспечения непрерывности и устойчивости их работы. Тестирование и подтверждение работоспособности «Аксиома» на базе СУБД Postgres Pro является одним из важных этапов дорожной карты развития платформы и отвечает запросам наших заказчиков», — отметил Алексей Гладков, директор по управлению разработками компании «Интерпроком».