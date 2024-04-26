Firebird Conf 2024 — конференция-практикум для разработчиков и пользователей СУБД
6 июня в Москве пройдёт конференция для разработчиков, администраторов и активных пользователей СУБД Firebird — знаковое событие, которое объединяет ИТ-сообщество каждый год и становится местом, где формируются новые профессиональные связи и рождаются проекты. Как и в прошлом году, организатором конференции выступает РЕД СОФТ.
Программа конференции включает в себя такие темы, как:
- Новые возможности в СУБД Firebird 6.0 и Ред База Данных 6.0
- Firebird в высоконагруженной системе мониторинга сети
- Особенности миграции с MS SQL Server на СУБД Firebird
- Средства разработки для Firebird
- Полнотекстовые движки в СУБД Firebird
- Обеспечение решения вопросов производительности Firebird при управлении командой разработчиков
- IBProvider - реализация промышленных интерфейсов для СУБД Firebird
В этом году участников конференции ждут технические доклады с разбором кейсов и возможность задать вопросы экспертам.
Среди спикеров ― эксперты ИТ-отрасли и контрибьюторы Firebird. Это отличная возможность обрести новые полезные знакомства, получить удовольствие от интересных выступлений и открыть для себя актуальные тренды ИТ-сообщества.
Предусмотрены активности за пределами конференц-зала. Гости Firebird Conf смогут:
- Посетить ИТ-стенды. Например, стенд для миграции, на котором можно будет наглядно изучить принципы миграции БД.
- Проверить свои навыки и пройти сертификацию для администраторов СУБД Ред База Данных. Участники, успешно прошедшие тестирование, получат сертификат от РЕД СОФТ.
- Нетворкинг. Конференция станет площадкой для обмена опытом и местом встречи экспертов отрасли.
Местом проведения станет Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве. Это уютное пространство с просторным зрительным залом. На протяжении всей конференции можно выпить кофе, перекусить и приятно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы освободившимся спикерам и познакомиться с новыми людьми.
До 26 мая действует скидка 30%, которая активируется по промокоду FBCONF30 на сайте конференции. Билет могут приобрести как физические, так и юридические лица.
Об организаторе Firebird Conf 2024
РЕД СОФТ — российский разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем.■ erid:LjN8Jtee5Рекламодатель: ООО "РЕД СОФТ"ИНН/ОГРН: 9705000373/5147746028216Сайт: https://www.red-soft.ru/ru/