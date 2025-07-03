В России испытана антенна для 5G, со скоростью передачи данных в 10 раз быстрее обычной

В МФТИ разработали скоростную антенну для базовых станций 5G. По словам разработчиков, все до последнего винтика в устройстве — отечественное.



Отечественное устройство для 5G

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали и испытали новую антенну для базовых станций 5G, которая продемонстрировала высокую скорость передачи данных, пишут «Известия». В ходе испытаний она обеспечила скорость передачи в 1 Гбит/с, что как минимум в 10 раз быстрее, чем у стандартного домашнего интернета.

По словам начальника отдела прикладных исследований и разработок перспективных решений сотовой связи МФТИ Григория Серегина, антенна на 100% отечественная, «вплоть до используемых винтов и соединителей», хоть применение только российских компонентов и материалов и «накладывает ряд ограничений и усложняет процесс разработки и изготовления устройства».

Скоростная антенна в городской среде

Разработка МФТИ работает в диапазоне n79 и использует частоты от 4 800 до 5000 МГц, что соответствует принятым в России стандартам 5G. Устройство относится к секторному типу, то есть предназначено для обслуживания тысяч абонентов на определенной территории.

Manuel de la Fuente/Pixabay Антенна разработанная в МФТИ может ускорить наш домашний интернет в 10 раз

Главная особенность — поддержка технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) в Wi-Fi. Это технология позволяет одновременно передавать и принимать несколько потоков данных с помощью множества антенн как на передающей, так и на принимающей стороне.

Благодаря этому у новой антенны четыре независимых канала передачи данных, позволяющие одновременно обслуживать множество пользователей без потери скорости, пояснили разработчики. При этом ширина диаграммы направленности (графическое изображение того, как антенна излучает и принимает сигнал в разных направлениях) составляет восемь градусов в вертикальной плоскости, а в горизонтальной — 65 градусов. Такая форма обеспечивает оптимальное покрытие услуг мобильной связи для городской среды, добавили они.

Скорость передачи данных, которой удалось добиться создателям отечественной антенны, действительно высока. Однако важно, чтобы она не снизилась, когда начнется массовое применение разработки, заметил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Реальные условия, отметил он, — это загруженность мобильных сетей и плотная застройка.

«Для систем связи пятого поколения важно, чтобы при выходе абонента из области действия антенны устройство могло уследить за ним, переключиться и обеспечить ту же мощность. Будем надеяться, что в российской разработке предусмотрена такая возможность», — сказал доцент кафедры телекоммуникационных систем НИТУ МИЭТ Александр Тимошенко.

Какие скорости у интернета

Лидерами по быстродействию мобильного интернета в мире считаются ОАЭ, Катар и Кувейт, где абоненты могут пользоваться трафиком с медианной скоростью 539, 529 и 350 Мбит/сек соответственно, выяснили «Известия» (данные специализированных сайтов). В Южной Корее средняя скорость 5G может достигать 456 Мбит/с, а максимальная — 925 Мбит/с.

В России к концу 2023 г. возможность пользоваться интернетом на скорости более 100 Мбит/с была у 54% граждан против 3% в конце 2013 г., по статистике «Дом.Ру», которую приводил CNews в марте 2024 г. На начало лета 2025 г. в России не существовало ни одной общедоступной коммерческой сети пятого поколения, несмотря на то, что в США и Китае, для примера, эти сети развиваются более пяти лет подряд.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), как писал CNews в июле 2025 г., приняла решение о выделении частот для сетей сотовой связи 5G. Доступный для сетей 5G диапазон частот ограничивает число операторов, в связи с чем частоты выставят на торги. Это будут два лота - 4,8-4,9 ГГц (ширина 100 МГц) и 4,9-4,99 ГГц (ширина – 90 МГц).

Победитель лота №1 должен будет к 2026 г. обеспечить покрытие сетями 5G пяти городов-миллионников, в 2028 г.- 16 городов-миллионников, семи городов с числом жителей более 500 тыс. и 10 городов с числом жителей более 100 тыс. человек. К 2035 г. должно быть покрыто 36 городов с числом жителей более 500 тыс. и 80 городов с числом жителей более 100 тыс. человек.