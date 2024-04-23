МТС оцифровала популярное у поклонников этнотуризма село в центральном Приморье

ПАО «МТС» обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом стандарта LTE село Архиповка Чугуевского района. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к цифровым сервисам получили более 200 жителей малого населенного пункта и туристы, приезжающие сюда за национальным русским колоритом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь жители небольшого села, расположенного у истоков реки Уссури, смогут пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы МТС: быстро загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

Высокоскоростной интернет позволит также использовать полезные приложения туристам, посещающим Архиповку круглый год. Село привлекает поклонников этнотуризма - здесь можно погрузиться в атмосферу самобытной русской деревни, съездить на экскурсию к нововерам (анастасийцам), покататься на лошадях и принять участие в играх со старинными обрядами, песнями и частушками.

«МТС активно продолжает улучшать качество связи в малых населенных пунктах Приморского края в рамках программы по устранению цифрового неравенства. За последний год более 30 отдаленных и малонаселенных сел получили обновленную сеть LTE и доступ к сервисам цифровой экосистемы. В последние годы мы также фиксируем, что небольшие населенные пункты становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья. Ввод в эксплуатацию дополнительного телеком-оборудования в таких районах позволяет и местным жителям, и туристам комфортно пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.