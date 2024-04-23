«МегаФон» расширил сеть 4G в якутском селе Сунтар

Жители села Сунтар, расположенного на берегу реки Вилюй, могут передавать больше данных в сети четвертого поколения. «МегаФон» расширил телеком-инфраструктуру в административном центре Сунтарского улуса. После проведенных работ зона покрытия сетью LTE выросла более чем на 50%, а увеличенная емкость сети позволяет большему количеству абонентов одновременно выходить в интернет на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили две дополнительные базовые станции в северном и восточном районах села. Это обеспечило для абонентов стабильное подключение, широкую зону покрытия и высокую скорость передачи большого объема данных в сети 4G на территории всего поселения, где проживает более 10 тыс. человек. Стабильная связь равнодоступна в жилых домах, зонах отдыха, медицинских и образовательных учреждениях.

Благодаря расширению сети абоненты могут быстрее подключаться к цифровым сервисам, обмениваться сообщениями в мессенджерах и по электронной почте, а также совершать звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук и позволяет выходить в интернет не прерывая разговор. Современная связь дает потенциал для развития малого бизнеса на сельских территориях, предприниматели могут использовать электронные платежи и онлайн-торговлю.

«Аналитика пользовательской активности показывает, год к году потребление трафика в селах Якутии выросло на 36%. Вместе с тем жители Сунтар более активны, чем в среднем по региону — с начала текущего года они передали в сети оператора на 66% больше данных, чем за аналогичный прошлый период. Чтобы обеспечить пользователей быстрым мобильным интернетом, мы запустили новые телеком-объекты и сделали пользование связью более комфортным», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.