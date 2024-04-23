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Группа компаний «Агропромкомплектация» представила практичный подход к решению проблем бизнеса на мероприятии агентства CNews Conferences

Апрельская конференция «Цифровизация промышленности 2024» агентства деловых коммуникаций CNews Conferences была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются представители бизнеса при импортозамещении технологий. Разработчики не теряют оптимизма и уверены, что смогут полностью закрыть спрос российских промышленников в замещении иностранных ИТ-решений на отечественные продукты до начала 2025 г, согласно поручению Президента России.

Группу компаний на конференции представляла ИТ бизнес-партнер по производству и экономике Ирина Карпенко. Она выступила с докладом «Эффекты и технологии: практичный подход к решению проблем бизнеса». Именно проблемы бизнеса, а не представленное на рынке многообразие технологий при этом подходе являются отправной точкой для поиска необходимого решения и разработки плана цифровых преобразований.

При выборе программного обеспечения в первую очередь надо отталкиваться от потребностей бизнеса.

«Опыт «Агропромкомплектации» подтверждает, что поиск решений для закрытия конкретных проблем позволяет достигать целевых показателей и тем самым получать максимальный эффект от внедрения новых технологий. Наша стратегия на сегодня нацелена на закрытие базового ландшафта, позволяющего собрать качественные данные для аналитики. Следующий этап — лаборатория инноваций, когда базовые потребности закрыты и можно будет рассматривать представленное многообразие технологий на рынке для оптимизации и улучшения текущей деятельности, строить гипотезы и запускать пилотные проекты, – сказала Ирина Карпенко. – В рамках презентации представили коллегам свой текущий подход к выбору программного обеспечения: от детального анализа до защиты проекта и его дальнейшей реализации.

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Группа компаний «Агропромкомплектация» – российское агропромышленное объединение. Основные активы расположены в Тверской, Курской и Рязанской областях. «Агропромкомплектация» – группа с замкнутым циклом производства, за счет собственной молочной и мясной переработки обеспечила производственную вертикаль «от поля до прилавка». Реализует продукцию под брендами «Ближние Горки» и «Искренне Ваш» в своей фирменной рознице и федеральных торговых сетях. Также продукция представлена на международных рынках под брендом APK Trading company.

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