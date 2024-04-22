Почти половина руководителей считают традиционную систему оценки персонала устаревшей

SteadyControl HoReCа и Нh.ru оценили готовность компаний и сотрудников внедрять искусственный интеллект в работу. Компании опросили руководителей и сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Нh.ru и SteadyControl.

По данным Нh.ru, 65% компаний в сфере HoReCa используют новые технологии и нейросети для анализа и обработки данных, 39% — для прогнозирования и аналитики, 29% — для управления клиентским опытом. При этом частично заменять сотрудников новыми технологиями более половины компаний (58%) пока не собираются.

Среди преимуществ искусственного интеллекта выделяют автоматизацию рутинных задач (68%), повышение производительности (55%), а также расширение возможностей аналитики (50%).

В SteadyControl HoReCa выяснили, что при внедрении видео- и аудиоаналитики руководителям стали очевидны проблемы в обслуживании (56%), появилась возможность узнать действительную причину негативного отзыва или факты манипуляций с кассой и CRM (54%), а каждому второму управленцу стало яснее, что происходит на точке в его отсутствие.

По мнению руководителей, система управления персоналом на основе аудио- и видеоаналитики помогает при работе с командой: 47% отмечают рост самостоятельности сотрудников, 33% — правильную оценку стажеров, около четверти — выстраивание индивидуальной системы обучения. Большинство управленцев (83,5%) предпочитают работать в ресторане с новыми технологиями, чем без них.

Согласно результатам исследования SteadyControl HoReCa, внедрение ИИ помогает в работе 67% сотрудников, в частности, треть опрошенных сотрудников (33,2%) может защитить себя в спорных ситуациях и конфликтах, чуть больше четверти (26%) объективнее оценивают свою работу, а 11% респондентов лучше понимают требования к работе и из чего состоят их зарплата и премию.

«Технологии в индустрии обслуживания открыли объемный пласт возможностей как для бизнеса, так и для мидл-управленцев на местах. Аудио- и видеоаналитика усилила традиционный менеджмент и дала возможность оцифровать процессы, которые раньше можно было ощутить и оценить только в небольшом объеме. Так, скорость официантов, пожелания приятного отдыха и другие детали клиентского опыта стали метриками, которые собираются каждый день. Искусственный интеллект стал помощником сотрудника в HoReCа и позволил управлять бизнесом на уровне опережающих показателей еще до того, как они отразятся в финансовых отчетах», — сказал Дмитрий Лебеденко, управляющий партнер SteadyControl HoReCa.

«Технологические решения на основе ИИ имеют большой потенциал применения в самых разных направлениях деятельности ресторанно-гостичиного бизнеса. При этом они не ограничиваются только внедрением непосредственно в бизнес-функции и клиентское обслуживание, но и могут быть применены в широком пуле задач управления персонала – от найма и оценки до удержания», — сказала Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований Нh.ru.

В опросе SteadyControl HoReCa приняли участие 109 руководителей и 1,229 тыс. сотрудников. Для исследования Нh.ru данными поделились 180 компаний, в том числе из сферы HoReCa.

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SteadyControl HoReCa — это система контроля и управления персоналом в сфере HoReCa, которая объединяет последние технологии ИИ, аудио- и видеоаналитики. SteadyControl ежедневно собирает данные с камер, касс и микрофонов (или аудиобейджей), после чего алгоритм SteadyControl автоматически анализирует качество работы персонала с помощью различных инструментов: собственных нейросетей для видеопотока, speech recognition для диалогов с гостем, интеграциям с кассой и другими ПО, а также работы экспертов, обученных стандартам клиента. Сегодня система помогает управлять более 50 000 сотрудников по всей России, Беларуси, Казахстану, Узбекистану и Турции. SteadyControl HoReCa ежемесячно анализирует опыт 2 миллионов клиентов в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

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