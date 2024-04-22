«Диасофт» поможет настроить единую структуру организации для всех компонентов кадрового учета

Современные системы кадрового учета содержат в себе множество компонентов, которые используются для разных задач: ведения внешнего и внутреннего кадрового электронного документооборота, формирования штатного расписания, использования электронных подписей, планирования и учета занятости, планирования фондов оплаты труда и многих других задач. Чтобы все компоненты работали слаженно и могли разграничить доступ к корпоративным данным между ролями сотрудников, они должны использовать единую организационную структуру. Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Структура организации». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.HR и автоматизирует управление структурой организации, ведение штатного расписания и штатной расстановки, отражение места сотрудника в штатном расписании организации. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Структура организации» обеспечивает: ведение кадровой структуры организации, холдинга и госкорпорации с возможностью отслеживания ее историчности: изменений с течением времени и состояния на выбранную дату; ведение иерархической структуры связанных организаций; ведение неограниченного количества штатных структур как в каждой организации в отдельности, так и во всей структуре в целом; назначение сотрудников на должности внутри кадровой структуры, включая их перемещение и увольнение в кадровой структуре.

Структура организации, холдинга или корпорации отражена в удобном и наглядном древовидном интерфейсе, который разделен на две части. Слева отражается дерево связи с возможностью поиска конкретного элемента структуры, справа – список элементов структуры на выбранном уровне и подчиненные ему элементы. Структуру можно отразить по разным типам связи, например, по филиалам или подразделениям.

Продукт «Структура организации» разработан в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Это позволяет интегрировать его в любой ИT-ландшафт, создавая интеграцию со сторонними системами учета. Продукт соответствует современным требованиям к разработке, регулярные обновления позволяют поддерживать требования к информационной безопасности и отказоустойчивости.