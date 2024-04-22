Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ

Банк «Санкт-Петербург» при поддержке ИT-партнера GlowByte автоматизировал подготовку отчетности, запрашиваемой Банком России в рамках надзорных мероприятий по показателю долговой нагрузки (ПДН) клиентов – физических лиц. Специалисты Банка теперь получают данные в формате, запрашиваемом ЦБ, через интерфейс BI-системы из единого хранилища данных на базе Hadoop. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Автоматический процесс сборки отчетов по ПДН по установленному расписанию захватывает обновленные данные без участия специалиста с последующим обновлением отчетных данных в BI-системе. Новое решение позволило сократить время на подготовку отчетности с двух месяцев до двух дней.

При этом хранилище данных на базе Hadoop, внедренное несколькими годами ранее с участием GlowByte, обеспечивает необходимый уровень надежности и качества данных для отчетности ЦБ.

«В каждой кредитной организации всегда остро стоит вопрос отчетности перед регулятором. Разные банки решают эту задачу по-разному, но преобладающим инструментом работы остается ручное формирование отчетности. Наш проект с GlowByte по автоматизации отчетности ПДН позволил не только сэкономить ресурсы специалистов Банка, но и ускорить процесс подготовки», – сказал Виталий Тишин, руководитель направления дирекции поддержки массовых продуктов Банка «Санкт-Петербург».

«В проектах для наших клиентов мы в первую очередь делаем акцент на практической значимости результатов для бизнеса. Мы рады, что проект автоматизации отчетности по ПДН принес банку значимые выгоды и что созданные отчеты позволяют банку не только оперативно предоставлять качественные данные регулятору, но и производить систематический внутренний аудит кредитного процесса», – сказала Ксения Белоусова, куратор проекта со стороны GlowByte.

***

Банк «Санкт-Петербург» — на первое января 2024 г. в Банке обслуживается 2, 219 млн частных лиц и более 60 тыс. компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

GlowByte — российская консалтинговая группа ИТ-компаний, работающая на рынке внедрения аналитических решений для бизнеса с 2004 г. Лидер BI-индустрии в России (топ рейтинга BI CNews с 2017 года) и СНГ. Поставщик решений BI и Big Data, отечественных продуктов и профессиональных услуг в сферах финансовой аналитики и риск-менеджмента, DWH, aCRM и oCRM-систем, Advanced Analytics, Machine Learning, RPA, IoT, BPM, AML и проч. Компания специализируется на проектах по импортозамещению.