Общая емкость рынка ЦОД в 2024 году превысит 84 тыс. стойко-мест

По итогам 2023 г. рынок коммерческих дата-центров в России вырос на 21%. По прогнозам аналитиков, в 2024 г. в эксплуатацию будут введены еще не менее 13,7 тыс. стоек. Об этом CNews сообщили представители компании ПСМ.

Такая динамика обусловлена в том числе ростом российской альтернативы некоторым продуктам и переносу данных на отечественные облачные сервисы. При выборе подходящего дата-центра для бизнеса клиенты в первую очередь обращают внимание на уровень надежности. Для бесперебойной работы ЦОДа также важна система энергообеспечения, от которой зависит один из главных показателей надежности дата-центра – отказоустойчивость или время простоя.

«В 2023 г. нам удалось завершить строительство энергокомплекса для некоммерческого ЦОД “Транснефть” и энергокомплекса 12 МВт для дата-центра IXellerate в Москве, – отметил руководитель проектов ПСМ Антон Гущин. – Однако мы уже ведем активную работу по новым проектам – 62 МВт дизельных электростанций, 9,6 МВА энергомодулей, 40 МВА КТП. Надеемся, что скоординированная работа нашей команды позволит удовлетворить текущие запросы рынка ЦОДов».

Также одновременно с резким увеличением роста строительства ЦОДов в 2022-2025 гг. наблюдается необходимость в дизельно-генераторных установках в больших количествах. Однако спрос рынка дата-центров на подобные проекты оказался выше, чем производственные возможности энергетического машиностроения. Поставка энергомодулей (энергоблоков) с источниками бесперебойного питания, а также комплектных трансформаторных подстанций для дата-центров является одним из приоритетных направлений деятельности современных компаний в энергетической отрасли. В случае поставщиков энергооборудования, увеличение инвестиций в развитие заводов, строительство новых площадок и увеличение штата позволяют нарастить долю отрасли ЦОД в обороте предприятия. Так, суммарная мощность энергоцентров ПСМ для ЦОД в 2023 г. составила 48 МВт.

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ПСМ — производственно-инжиниринговая компания, основанная в 2005 г. в Ярославле. Производитель энергетического, насосного и электротехнического оборудования в России.

В распоряжении ПСМ — три завода в Ярославской области. На площадке в Ярославле собирают дизельное оборудование и автоматику, проводят испытания готовой продукции. На площадке «Мастер» в Тутаеве изготавливают металлические детали изделий: рамы, топливные баки, контейнеры, капоты и шумозащитные кожухи. На производстве «Прайм» в Тутаеве собирают и пакетируют газовые и дизельные электростанции мощностью свыше 1 МВт.

Техника ПСМ организует энергоснабжение или страхует его от отключения, перекачивает жидкости и приводит в движение механизмы. Более 16 тыс. установок работают по всей стране и за границей, ежедневно отдавая больше 1000 МВт нефтяным месторождениям, заводам, стройплощадкам, угольным карьерам, железным дорогам, аэропортам, сельскохозяйственным угодьям, золотоносным приискам.