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PRO32 Connect позволяет подключиться к рабочему месту, даже если вы в открытом море

PRO32 Connect обеспечивает уже привычный всем функционал для своего класса продуктов — удаленный доступ к устройствам на различных операционных системах: Windows, Linux, macOS и Android. Сервис позволяет полноценно управлять устройствами на 5 и 6 версии Android с помощью специализированного аддона, что расширяет вариативность сценариев использования ПО.

Для работы с зарубежными сотрудниками и партнерами в PRO32 Connect встроена функция автоматического перевода текстов.

В феврале 2024 года в PRO32 Connect добавлен пакет Remote Workers, который стоит дешевле операторской лицензии и позволяет сотруднику получить полноценный доступ к своему рабочему месту с любого устройства, у которого есть браузер. При этом решение обеспечивает максимально возможный уровень безопасности — шифрование, принудительная двухфакторная авторизация и логирование действий пользователей.

«Минимальные требования к скорости интернета для полноценной работы через браузер в PRO32 Connect позволяет работать даже через спутниковый интернет в открытом море или в тайге c использованием сетей 4G. Для передачи картинки рабочего компьютера используется протокол WebRTC, по которому работает большинство веб-конференций в мире, что позволяет комфортно работать даже в самых непредсказуемых условиях», — рассказал владелец продукта PRO32 Connect Владимир Абрамов.

Кроме того, среди обновлений продукта:

  • Интеграция с AD\LDAP, позволяющая подключаться к сервису с помощью рабочих учетных записей.
  • Генерация ID для подключения техподдержки к компьютеру без авторизации — достаточно назвать оператору сгенерированный номер.
  • Гибкое и прозрачное лицензирование.

PRO32 Connect зарегистрирован в Реестре Российского Программного Обеспечения, поэтому может применяться в госпроектах и ведомственных учреждениях. Базовая лицензия включает 5 операторов техподдержки, которые смогут обслуживать до 50 удаленных устройств в постоянном режиме. В течение суток можно совершать до 20 подключений к удаленным машинам, а также хранить в облаке записи экранов и передавать файлы до 10 Гб. При необходимости функционал может быть увеличен.

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