Билл Гейтс годами тайно руководит Microsoft из-за кулис. Не исключена его личная ответственность за санкции против россиян

Основатель Microsoft Билл Гейтс уже давно не руководит своим детищем официально, но продолжает «дергать за ниточки», оставаясь в тени нынешнего топ-менеджемента, считают в Business Insider. Он стоит за зацикленностью Microsoft на ИИ. Вполне возможно, от него исходят решения, касающиеся многочисленных запретов и ограничений для россиян.

Серый кардинал с миллиардами на счету

Билл Гейтс (Bill Gates) никогда не уходил из Microsoft и продолжает руководить компанией, хотя кресло ее генерального директора давно занимает совсем другой человек. Такого мнения придерживаются эксперты издания Business Insider – они пообщались с рядом осведомленных сотрудников Microsoft, и многие из них подтвердили, что корпорация идет в том направлении, которое ей указывает Билл Гейтс.

Гейтс входит в число самых богатых людей на планете. Он покинул пост СЕО своей корпорации в 2010 г., передав бразды правления ветерану Microsoft Стиву Балмеру (Steve Ballmer). В начале 2014 г. у руля корпорации встал Сатья Наделла (Satya Nadella), работающий в ней с 1992 г. к моменту выхода материала он по-прежнему является ее генеральным директором.

По информации издания, именно Билл Гейтс является инициатором новой стратегии Microsoft, направленной на популяризацию искусственного интеллекта и его внедрение едва ли не во все продукты корпорации. Напомним, что за последние годы Microsoft очень сблизилась с компанией OpenAI, которая стоит за нейросетью ChatGPT и рядом других разработок в сфере ИИ. Microsoft весьма активно финансирует ее деятельность.

Как пишет Business Insider, одним из предложений Гейтса было создание нового персонального ассистента, и это после целого ряда неудачных проектов такого плана. Многие еще помнят виртуального помощника «Клиппи» – ту самую скрепку из ранних версий Microsoft Office, который больше раздражал, нежели помогал. Большинство пользователей спешили поскорее отключить его, лишь бы он не мешал работать.

Microsoft Билл Гейтс крепко держит бразды правления, хотя и не афиширует это

Еще один пример – ассистент Cortana, который Microsoft создала в качестве ответа Apple на ее Siri, и который с треском провалился. По словам сразу двух источников Business Insider в Microsoft, Гейтс передал руководству корпорации записку с предложением сделать нового ассистента, которая была воспринята чуть ли не как «Евангелие». Так на свет появился Copilot – первоначально помощник программиста в сервисе GitHub, а ныне – полноценный виртуальный ассистент во многих проектах Microsoft, включая Windows, где он в августе 2023 г. заменил Cortana.

Как Гейтс искусственный интеллект продвигал

Передав пост СЕО, Гейтс в итоге остался в совете директоров своей корпорации, хотя планировал выйти из него еще в 2014 г. Одно из кресел в нем принадлежало ему вплоть до весны 2021 г. – тогда Гейтс оказался в эпицентре скандала о котором писал CNews – его уличили в интимных связях на стороне, а это, в свою очередь, повлекло за собой распад его брака с Мелиндой Гейтс (Melinda Gates), который длился десятилетиями.

Но и после этого Гейтс продолжил тайно руководить Microsoft, полагают эксперты Business Insider. Например, в середине 2022 г. он в частном порядке предложил OpenAI создать нейросеть, которая смогла бы сдавать весьма сложные экзамены по основным дисциплинам. Чуть позже свет увидела нейросеть GPT-4, премьера ранней версии которой состоялась за ужином в доме Гейтса. Среди гостей в тот вечер, к слову, был и нынешней гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Гейтс был так поражен увиденным, что вскоре посоветовал топ-менеджменту Microsoft использовать GPT-4 в продуктах корпорации. Гейтс подчеркнул, что большая языковая модель, обученная на всем общедоступном интернете, может, наконец, открыть эру персональных ассистентов. Как известно, советом Гейтса Microsoft воспользовалась – сейчас языковые модели OpenAI можно встретить даже в поисковике Bing.

Не искусственным интеллектом единым

Судя по всему, Гейтс, которому сейчас 68 лет, продолжает активно «дергать за ниточки» в Microsoft, ведущие далеко не только к искусственному интеллекту. Вероятнее всего, софтверная корпорация по-прежнему во многом зависит от решений, которые принимает миллиардер, и от советов и предложений, которые он высказывает.

«Сатья (Сатья Наделла, СЕО Microsoft – прим. CNews) и вся команда высшего руководства очень сильно полагаются на Гейтса. Его мнением интересуются каждый раз, когда мы вносим серьезные изменения», – заявил Business Insider неназванный представитель высшего руководства корпорации.

По информации издания, лично Сатья Наделла пользуется советами и опытом Билла Гейтса. Собеседники Business Insider, в большинстве своем, утверждают, что влияние основателя корпорации в настоящее время простирается «далеко за рамки OpenAI» (extends far beyond OpenAI). В частности, Гейтс, по их утверждению, участвует в обзоре продуктов Microsoft и подборе новых представителей топ-менеджмента корпорации.

Не чипировать, так хоть заблокировать

Что еще Microsoft делает по указке или с молчаливого согласия своего основателя, на момент выхода материала оставалось неизвестным. Вполне может оказаться, что он каким-либо образом связан с тем беспрецедентным уровнем давления на россиян, которое в настоящее время оказывает Microsoft.

За последние два года Microsoft ввела гигантское количество собственных антироссийских санкций – гражданам страны нельзя обновлять и тестировать Windows, помогать в развитии ChatGPT, продлевать лицензии, пользоваться ее облачными сервисами, и это лишь малая часть ограничений.

Билл Гейтс, с учетом того, как сильно Microsoft зависит от его решений (по данным Business Insider), вполне мог бы стоять за всеми санкциями.

В 2020 г. в разгар пандемии коронавируса появилась конспирологическая теория, что Гейтс хочет чипировать россиян (и граждан других стран) через вакцину от COVID-19. Тогда Гейтс выступил с заявлением, что ни о каких микрочипах в прививках речи нет. Что касается нынешней публикации Business Insider о том, что Гейтс стал серым кардиналом Microsoft, то ее миллиардер пока не прокомментировал.