По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована

Несмотря на то, что в 2022 г. российский рынок OCR остался без своих иностранных лидеров — спрос на отечественные системы распознавания не только не упал, но наоборот, начал существенно расти: решениями этого класса начали пользоваться на 45% чаще. Этому способствовало развитие дистанционных форм обслуживания и цифровизация бизнес-процессов. По прогнозам компании-разработчика OCR-системы ITFB EasyDoc, в среднесрочной перспективе рынок OCR продолжит свое развитие и будет прирастать на 10–30% в год. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

ИТ-компания ITFB Group провела опрос среди представителей бизнеса и выяснила, зачем компании внедряют сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ) и OCR-системы, а также как технологии влияют на их развитие. В среднем респонденты оценили влияние ИИ на бизнес в России на 7 баллов из 10. Более 38% опрошенных считают, что уже через три-пять лет вся работа с документами будет автоматизирована и передана системам на основе искусственного интеллекта. И 7% опрошенных сказали, что это произойдет менее, чем через три года.

Среди самых частых причин внедрения ИИ-решений стали ускорение темпов работы (такого мнения придерживаются 84% опрошенных) и сокращение расходов (64%).

ITFB Group Причины внедрения ИИ-решений

По мнению опрошенных, искусственный интеллект и автоматизация рутинных процессов чаще требуются в документообороте (58%), финансовом учете и бухгалтерии (54%), найме персонала (30%). Эти отделы есть в любой компании, и именно на них приходится основная доля бумажной работы. По мнению большинства респондентов, бизнесу необходима автоматизация: почти половина считает, что такие решения нужны всем компаниям независимо от размера (48%).

Так, в топ отраслей, которые больше всего трансформировались с развитием искусственного интеллекта, вошли банковская сфера (78%), транспорт и логистика (56%), ритейл (38%). При этом 74% опрошенных отметили, что за последний год решения на основе ИИ-технологий в транспортной отрасли стали внедряться активнее. Мнения респондентов — представителей бизнеса отражены на графике.

«За последние два года бизнес стал больше внимания уделять функциональности OCR-систем, появился спрос и на их мобильные версии. По нашим данным, за последний год ITFB EasyDoc внедряли компании из сферы финансов и бухгалтерии, юриспруденции, логистики. Банковская сфера всегда задавала тренды в цифровизации. OCR-системы помогают одобрить заявку на кредит юридическому лицу в несколько раз быстрее — от 5 до 15 минут вместо почти пяти рабочих дней ожидания», — сказал Вадим Петросян, директор по развитию продукта ITFB EasyDoc.

Будет расширяться применение OCR-решений и в юриспруденции, где требуется обработка неформализованных документов. В этой сфере развитие искусственного интеллекта и машинного обучения помогло добиться высокой точности в их распознавании. Например, применение NLP-технологий в ITFB EasyDoc уже в данный момент позволяет обрабатывать судебные приказы и решения. В будущем рынок OCR-систем также может расшириться за счет оцифровки исторических архивов и библиотек.

По оценкам специалистов компании, в топ-3 отраслей, которые следующими внедрят OCR-сервисы, войдут образование, промышленность и медицина. Они требуют высокой точности при обработке большого объема документов и внедрения инноваций.

***

ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализовывает проекты по разработке, предоставляет команды ИТ-специалистов под нужды бизнеса, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания.

Клиентами являются более 100 компаний enterprise-уровня.