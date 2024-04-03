Сбербанк представил ИИ-сервис «Ассистент преподавателя»

Сбербанк представил «Ассистент преподавателя» — ИИ-сервис, способный автоматически переводить аудиозапись урока в текст, анализировать и предоставлять детальные отчеты урока в виде его различных характеристик (распределение времени на уроке, использование разных приемов общения, скорость речи преподавателя и пр.). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На основе этих данных преподаватель может провести саморефлексию и сделать будущие занятия эффективнее. Решение разработано под руководством Академической лаборатории «CберОбразования» на базе модели распознавания приемов общения от Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка, нейросетевой модели GigaChat и платформы речевых технологий SaluteSpeech. Консультационную поддержку оказывала группа компаний ЦРТ.

«Ассистент преподавателя» основан на этнографическом исследовании результативных преподавательских практик и прошел апробацию среди ряда учителей российских школ. В текущий момент, в рамках развития проекта, ведется научно-исследовательская работа совместно с СПбГУ, а также планирование дальнейших исследований с научными и технологическими центрами в России.

Кроме проведения саморефлексии, в текущей версии ИИ-сервис может быть использован в программах обучения и профессионального развития преподавателей, а также помогать выявлению сильных и слабых сторон работы, сравнению собственных практик преподавания с практиками результативных преподавателей (преподавателей, которые способствуют устойчивой академической успеваемости учащихся). Это может помочь педагогическим вузам обновлять содержание программ и форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Павел Сергоманов, руководитель Академической лаборатории «СберОбразования»: «Нужно разумно относиться к использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. Мы вместе с Лабораторией искусственного интеллекта Сбера проводили эксперименты с моделями машинного обучения, подбирая те решения, которые позволяют анализировать большой объем данных наиболее точно. Это сильно облегчает и резко удешевляет дорогостоящий анализ учебного процесса. Благодаря объективным данным можно улучшать навыки преподавания, поддерживать и развивать практики, способствующие устойчивой академической успеваемости и благополучию учащихся».

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