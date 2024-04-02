X-Config отслеживает безопасность настроек ОС «Атлант»

Компания Spacebit, российский разработчик программных продуктов в сфере информационной безопасности, подтвердила совместимость ИТ-продукта X-Config с российской операционной системой «Атлант» производства ГК Applite. Об этом CNews сообщили представители Spacebit.

В сотрудничестве с Applite специалистами Spacebit был разработан стандарт безопасного конфигурирования для операционной системы «Атлант». Стандарт прошел полный цикл тестирования, подтвердивший корректность совместной работы продуктов, и доступен для пользователей системы контроля настроек программного обеспечения X-Config в рамках базовой версии.

Операционная система «Атлант» представляет собой программный комплекс с централизованной системой удаленного управления рабочими станциями (LayerPIE), который позволяет дистанционно устанавливать, обновлять и удалять программное обеспечение, формировать шаблоны наборов ПО и образы для хостов, комплексно обновлять ядро операционной системы, а также оперативно восстанавливать работоспособное состояние в случае возникновения внештатных ситуаций.

Решение X-Config контролирует безопасность конфигураций системного и прикладного программного обеспечения, проверяя настройки ПО на соответствие политикам безопасности, требованиям регуляторов и отраслевых стандартов, выявляя уязвимости и отслеживая их устранение. Система легко кастомизируется, масштабируется и, благодаря высокой производительности, позволяет обеспечить безопасность конфигураций в крупнейших ИТ-инфраструктурах.

Совместное использование продукта X-Config и операционной системы «Атлант» поможет российским компаниям не только решить задачи импортозамещения и технологической независимости, но и значительно повысить уровень практической информационной безопасности.

«Мы продолжаем расширять сотрудничество с российскими производителями ПО для подтверждения совместимости с нашими продуктами. Партнерство с компанией Applite стало важным шагом в этом направлении. Благодаря поддержке в X-Config операционной системы «Атлант» мы можем предложить бизнесу комплексное решение для обеспечения информационной безопасности на базе отечественных решений», — сказал Валерий Ледовской, менеджер по развитию продукта X-Config компании Spacebit.

«В настоящее время наблюдается высокий спрос на ИТ-решения по безопасности и защите системных и пользовательских данных. С целью обеспечения требуемого уровня защищенности в работе с окружением пользователя, мы постоянно расширяем состав совместимого с ОС «Атлант» отечественного программного обеспечения для реализации такой защиты. Комплекс решений, сформированный с коллегами из Spacebit, даст возможность компаниям оперативно получать информацию об эффективных настройках программного окружения и усиливать защиту своей ИТ-инфраструктуры при реализации таких рекомендаций», — сказал директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.

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Spacebit — российский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности. Компания создает эффективные инструменты, помогающие бизнесу и государственным организациям различного масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. Продукты Spacebit: X-Control — система управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации; X-Config — система управления уязвимостями конфигураций информационных ресурсов; SpaceView — система мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности.

ГК Applite — разработчик ПО, специализирующийся на инновационных решениях для ускорения цифровизации бизнеса и повышения производительности ИT-инфраструктуры. Портфельные продукты: операционная система «Атлант» и централизованная система управления программным обеспечением LayerPie входят в реестр отечественного ПО.

ГК Applite также входит в ассоциацию АРПП «Отечественный софт», является участником КРИТБИ, «Сколково», ФРИИ «Акселератор», Фонда содействия инновациям.