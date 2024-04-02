Loginet: ежемесячный объем грузоперевозок растет

Число грузоперевозок в месяц, размещенных на портале по автоматизации логистики Loginet, в 2023 г. в среднем увеличилось на 86%. Объем торгов по итогам прошлого года вырос на 195%. Многократный рост показателей связан с восстановлением сферы перевозок, а также подключением крупных клиентов в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

По итогу 2023 г. оборот портала Loginet в рамках стоимости перевозок вырос на 248% по сравнению с 2022 г., а среднее увеличение перевозок в месяц составило 86%. Причинами, которые помогли добиться подобных результатов, как пояснили в компании, стали постепенное восстановление логистических цепочек, эффективное выстраивание новых транспортных коридоров, и, как следствие, увеличение числа грузоперевозок действующих клиентов Loginet. Ключевым фактором роста также стало подключение к порталу крупных грузовладельцев, которые в рамках локализации переходили на отечественные ИT-решения, помогающие системно управлять логистикой, работать с большим количеством перевозок, обеспечивать их эффективное распределение, а также обладающие высоким уровнем экспертизы, чтобы настраивать уникальные решения под специальные клиентские задачи.

«Прошлый год стал для Loginet знаковым. Импортозамещение в сфере логистики, внедрение нового функционала, а также слаженная работа команды портала позволили нам расширить партнерскую базу и достигнуть по-настоящему впечатляющих результатов. Например, приток новых транспортных компаний составил более 50%, а одним из ключевых грузовладельцев, подключившихся к порталу, стала крупнейшая в России нефтехимическая компания СИБУР с объемом порядка 30 тыс. авто-перевозок в месяц», — сказала Елена Роо, продакт-менеджер Loginet.

Переход компании СИБУР на портал Loginet (по отгрузкам авто) занял три месяца от подключения первой до последней площадок грузовладельца, при этом 90% всего объема перевозок были переведены менее чем за три недели. Среди факторов успеха данного проекта компании отмечают прежде всего: фокус на единую цель, конструктивный партнерский диалог между Loginet и СИБУРом, мобилизация компетенций, навыков и инфраструктур компаний.

Портал Loginet включает в себя набор максимально востребованных сервисов, позволяющих выстроить процессы логиста в режиме одного окна. Наиболее активно команда компании развивает алгоритмы подбора исполнителей к перевозке, совершенствует биржу торгов и виды тарификации с исполнителем перевозки. В 2023 г. Loginet презентовал функционал «складских окон», что стало новым вектором развития для платформы. Данный сервис позволяет формировать расписание склада, задавать интервал загрузки/выгрузки исходя из параметров перевозки и забронировать удобный слот прибытия со стороны транспортных компаний. Это решение позволяет существенно увеличить производительность склада за счет планирования равномерной загрузки/разгрузки на площадке в условиях дефицита складских площадей.

Высокий уровень компетенций команды Loginet, профессионализм как ИT в сфере, так и в области логистики и зрелость решения позволяют легко и быстро осуществлять внедрение на портал клиентов с любым объемом перевозок.

***

Loginet основан в 2010 г., и сегодня это портал по автоматизации логистики, связывающий грузоперевозчиков и грузоотправителей в России и странах СНГ и позволяющий автоматизировать процесс управления цепочками поставок. Портал объединяет между собой порядка 10 тыс. клиентов, а объем ежемесячных перевозок, произведенных на портале превышает 150 тыс.