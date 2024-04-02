CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Системное ПО
|

«Базальт СПО» адаптирует ОС «Альт Образование» для проведения ОГЭ

«Базальт СПО» участвует в проекте по технологическому обеспечению основных государственных экзаменов (ОГЭ).

Сегодня для обработки результатов ОГЭ и ЕГЭ в большинстве школ применяют специализированное ПО, работающее под управлением ОС Windows. В соответствии с распоряжением Департамента образования и науки Москвы о технологической апробации в формате ОГЭ с использованием отечественного ПО «Базальт СПО» дорабатывает ОС «Альт Образование» таким образом, чтобы под ее управлением функционировали программы, предназначенные для подготовки и печати экзаменационных материалов и перевода в электронный вид бланков участников экзамена в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

Как рассказал Илья Аксельрод, руководитель проектов «Базальт СПО», результатом работы станет создание системы, с помощью которой на имеющихся школьных компьютерах можно будет разворачивать специализированное ПО под управлением ОС «Альт Образование».

Программное обеспечение не потребует изменений в настройках компьютеров и в установленных операционных системах и прикладных программах.

Решение, разработанное «Базальт СПО», будет использовано в московских школах при проведении ОГЭ в 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля

Марина Яловега, «Группа Астра»: Соискателям интересны амбициозные ИТ-проекты, значимые для страны

CNews Analytics опубликовал 3 карты рынка «Импортозамещение 2024»

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Создан язык программирования для ИИ, который «в 68 000 раз быстрее Python»

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще