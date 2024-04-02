47% HR-специалистов считают эффективным применение ИИ в работе

Искусственный интеллект стал не просто технологическим хитом года, но и помощником HR-отрасли. Согласно исследованию от HR-Tech-компании «Поток», 47% российских кадровых специалистов считают самым эффективным применением ИИ для их работы описание вакансий и должностных инструкций. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

Помимо этого искусственный интеллект актуален для HR и на других этапах HR-процессов. Например, 19% респондентов отметили, что ИИ необходим для создания вопросов для собеседования, в то время как 15% используют его для составления тестовых заданий. Еще 12% респондентов применяют ИИ для автоматического подбора резюме. Остальные 7% используют искусственный интеллект для оценки кандидатов, в том числе для проверки профессиональных знаний текущих сотрудников.

В 2024 г. среди российских компаний уже 37% используют искусственный интеллект, в том числе и генеративные сети для решения HR-задач. Сейчас 27% опрошенных тестируют платформы и планируют к 2025-2026 гг. поручить HR-процессы искусственному интеллекту на регулярной основе. Не планируют использование ИИ 36% компаний.

Откликаясь на потребности российских компаний, нейросети добавляются и в популярные HR-сервисы. Например, в системе для поиска сотрудников «Поток Рекрутмент» применяется как собственная нейросеть, так и нейросеть YandexGPT. «Собственную нейросеть мы применяем в продукте для таких задач как скоринг резюме кандидатов на релевантность, а YandexGPT для автоматического создания текстов вакансий. Как подтверждают и результаты исследования, и клиенты — именно эти задачи российский бизнес уже готов отдать искусственному интеллекту», — сказал Сергей Ахметов, генеральный директор HR-Tech-компании «Поток».

Эксперты признают, что сегодня искусственный интеллект наиболее совершенно справляется с рутинными задачами, а основная причина применения нейросетей — экономия времени HR-служб. Несмотря на то, что уже есть конкретные примеры использования ИИ в российских компаниях, пока они остаются, скорее, экспериментами или ограничены автоматизацией узких задач. Однако в течение трех-пяти лет можно ожидать, что технологии искусственного интеллекта станут неотъемлемой частью работы российских HR-отделов, их главными помощниками.

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«Поток» – российская компания-разработчик HR-tech-решений. Решения «Поток» помогают компаниям автоматизировать подбор персонала, исследовать вовлеченность и оценивать компетенции сотрудников, адаптировать и обучать новичков.