Подтверждена совместимость новой версии программных продуктов Smart Engines с «Ред ОС 8»

Российский ИИ-разработчик ПО для распознавания документов Smart Engines протестировал совместимость последней версии своих технологий с «Ред ОС 8».

Ранее программные продукты компании – Smart ID Engine, Smart Code Engine, Smart Document Engine и Smart Tomo Engine — получили обновление 2.3.0. В ходе тестирования было подтверждено, что они корректно работают с операционной системой компании «Ред Софт».

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№3751).

Smart ID Engine извлекает данные из паспорта гражданина РФ, водительских прав и еще более 2700 типов удостоверяющих документов 220 юрисдикций мира на более чем 100 языках.

Smart Document Engine быстро и надежно распознает данные первичных, деловых, уставных, бухгалтерских, налоговых, нотариальных, юридических, страховых и банковских документов, а также типовых анкет и форм строгой отчетности.

Smart Code Engine обеспечивает автоматическое сканирование и извлечение данных извлекает информацию из банковских карт, линейных и матричных штрихкодов, машиночитаемой зоны паспортно-визовых документов, телефонных номеров, а также распознает ценники, этикетки продуктов и VIN-номера

Smart Tomo Engine выполняет трехмерную томографическую реконструкцию объектов разной природы по набору рентгеновских проекций в режиме реального времени.

Программные продукты Smart Engines зарегистрированы в Едином реестре российского ПО (№9304, №9617, №9618, №16192).

«Smart Engines стремится к тому, что все решения компании были кроссплатформенными. И, конечно, сейчас важно обеспечить работу алгоритмов распознавания документов, которые используются в ключевых процессах в банках, госструктурах и других организациях», – сказал Владимир Арлазаров, доктор технических наук, генеральный директор Smart Engines.