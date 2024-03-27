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Компания «Менеджмент и финансы» стала участником конференции CNews «Заказная разработка ПО»

Рады представить вашему вниманию наши продукты: платформа Вега Плюс для быстрой разработки. Сочетая в себе принципы low-code-разработки и высокую гибкость конфигурации, Вега Плюс отвечает потребностям широкого спектра предпринимателей. Так, платформа подходит и малому, и крупному бизнесу: она полностью замещает зарубежные решения, при этом не снижая качество и сохраняя обширный функционал.

А также быстроразвивающееся RPA-автоматизация, которая полезна для процессов, включающих в себя повторяющиеся операции, которые необходимо автоматизировать. В этом случае вы достигнете экономии времени и денежных средств.

Мы – команда единомышленников, которая на протяжении многих лет успешно реализует сложные проекты в сфере информационных технологий для органов государственной власти и бизнеса. Мы обладаем опытом создания сложных, территориально распределенных цифровых решений от этапа проектирования до внедрения и дальнейшего сопровождения.

Наша компания аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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