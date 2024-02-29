GMCS разработала аналитическое решение для РФС

GMCS (входит в ГК «Максима) в рамках проекта по «Цифровой песочнице» разработала пилотную версию аналитического интерфейса для Российского футбольного союза (РФС), использование которого позволяет оптимизировать нагрузку футболистов сборных России по футболу во время проведения сборов.

Данный аналитический инструмент обеспечивает обмен данными о тренировочных и игровых нагрузках между тренерами сборных России по футболу и клубами, игроки которых участвуют в сборах и играх. Это позволяет лучше планировать нагрузки и точнее прогнозировать уровень готовности футболистов при планировании тренировок и игр.

Аналитический интерфейс разработан с учетом потребностей тренерского состава: используются графики и другие простые способы визуализации информации для интуитивного восприятия.

Решение спроектировано на базе Python, а в качестве базы данных используется PostgreSQL. Основным источником данных о футболистах является «РФС.Цифровая платформа», с которой выполнена интеграция.

«Цифровая песочница один из наших проектов по тестированию и пилотированию гипотез о востребованности цифровых сервисов. Снижение требований к инфраструктуре и процессам позволяет нам достаточно быстро создавать и обкатывать новые идеи, чтобы впоследствии принять решение об их пригодности для создания полноценных сервисов», – сказал Дмитрий Фёдоров, руководитель департамента цифровых технологий РФС.

«Проект реализован в соответствии с услугой «цифровой партнер», которую мы предоставляем заказчикам для ускорения процессов разработки и запуска внутренних проектов и продуктов. При таком подходе степень погружения в бизнес-процессы заказчика максимальная, а за счет накопленной отраслевой экспертизы мы можем быстро реагировать на любые изменения. За прошедший год мы постоянно анализировали обратную связь от клубов и тренеров, на основании которой дорабатывали аналитический интерфейс. В результате сервис стал не только более удобным, но и более гибким за счет того, что представители клубов могут самостоятельно корректировать данные», – отметила Мария Венедиктова, вице-президент GMCS.