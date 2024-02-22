«ТМХ Интеллектуальные Системы» реализовала проект по автоматизации трамвайного движения в депо Верхняя Пышма.

Состоялось открытие трамвайного депо для современных низкопольных трамваев «Львенок», которые перевозят пассажиров по маршруту «Екатеринбург – Верхняя Пышма». Управлять движением в депо, обеспечивать его безопасность и эффективность будет цифровая автоматика компании ТМХ ИС. Новая система позволит увеличить скорость проследования трамваев по стрелкам, сократить время на маневровые работы на территории депо и повысить надежность систем управления. Об этом CNews сообщили представители компании «ТМХ Интеллектуальные Системы».

Особенностью новой системы стало то, что она полностью основана на отечественных компонентах и программном обеспечении. Оборудование будет работать 24/7, диспетчеру нужно только выбрать конечную точку маршрута (ремонт/мойка или путь отстоя), и система автоматически приготовит маршрут.

Цифровые системы будут управлять стрелочными переводами при передвижении по территории депо, регулировать работу стрелок, обогрева и светофоров, контролировать параметры оборудования, вести диагностику и выявлять предотказные состояния. В диспетчерской установлено табло коллективного пользования с отображением АРМ диспетчера депо и сервисного инженера.

Депо сможет обслуживать до 25 трамваев. На данный момент в нем хранятся, ремонтируются и «отдыхают» 11 трамваев модели «Львенок». Рабочие места в депо получат порядка 90 человек.

Ввод в эксплуатацию нового депо будет способствовать повышению надежности и эффективности трамвайного движения, создавая более комфортные условия как для персонала, так и для пассажиров.

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ООО «ТМХ Интеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением решений для управления движением рельсового транспорта в России и СНГ. Стратегическим приоритетом бизнеса компании является создание комплексных систем, обеспечивающих развитие беспилотного движения, а также взаимодействие машин и инфраструктуры. В структуру группы входят такие компании как «АВП Технология», ЛЭС, «Транстелесофт», НИИТКД и «РэйлНекст».