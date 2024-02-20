Новая версия Arenadata DB поддерживает Astra Linux

Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB), включивший поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже доступен пользователям.

Arenadata DB совместима с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 в базовом режиме работы СЗИ («Орёл»). Это даёт пользователям ADB больше гибкости в плане выбора системного ПО для развёртывания продуктов компании, при этом используются надёжные решения, внесённые в реестр отечественного ПО.

Также среди новых возможностей ADB:





установка кастомного пути JAVA_HOME для кластера. С этого релиза в ADB можно использовать как OpenJDK 8 в поставке от вендора ОС, так и Java 8-й и 11-й версий из других источников. Для Astra Linux обязательна предварительная установка Java (рекомендована Axiom Java 8);

поддержка Docker CE. Доступна установка на серверы с предустановленным Docker Community Edition;

формирование логов PXF в формате JSON. Пользователи смогут организовать сбор логов PXF в стандартном для систем сбора и анализа логов (например, ELK) формате JSON, что позволяет упростить и ускорить этот процесс.





«Новый релиз Arenadata DB расширил перед пользователями, для которых важен высокий уровень информационной безопасности, спектр возможностей в части выбора используемой операционной системы. Ещё одно важное нововведение: наши заказчики на Astra Linux теперь смогут использовать отечественную сборку Java 8 из реестра отечественного ПО», — отметил Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

Изменения коснулись и смежных с ADB продуктов. В Arenadata DB Backup Manager (ADBM) — построенной на основе pgBackRest отказоустойчивой системе для управления бинарными бэкапами ADB — теперь можно восстанавливать зеркала из бинарных бэкапов параллельно с первичными сегментами. Эта доработка поможет существенно упростить и ускорить процесс восстановления PROD- или DR-кластера при использовании физических бэкапов. Также добавлена автоматическая установка флага Skip validation (без возможности сброса) в модальное окно Restore для восстановления в остановленных кластерах ADB.

В систему мониторинга запросов Arenadata DB в режиме реального времени Arenadata DB Control (ADBC) добавлена вкладка Sessions на странице Monitoring с возможностью прерывания сессий. Поэтому у пользователей появилась возможность собирать данные по сессиям, что позволяет администраторам контролировать и экономить ресурсы connection pool (подключений к СУБД). Также оптимизирован процесс фильтрации на агентах для сбора системных метрик, что позволяет оптимизировать или уменьшить потребление аппаратных ресурсов.

Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределённая MPP-СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum. Применяется в критически важных системах, работающих с большими объёмами данных. Продукт внесён в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации ФСТЭК РФ.