«Лента» начала продавать кофе Poetti, созданный нейросетью

В «Ленте» начались продажи лимитированной кофейной линейки Poetti Neuro. Продукт создан с использованием технологий искусственного интеллекта.

Производитель Poetti создал кофе Poetti Neuro с помощью генеративной нейросети Midjourney. Рецептура воспроизведена при участии искусственного интеллекта, затем ее проверили и верифицировали эксперты лаборатории качества кофеобжарочного завода. Дизайн упаковки и информация на упаковке целиком созданы нейросетью с указанием необходимой технической информации. Линейка Poetti Neuro представляет собой кофейные моносорта, зерна которых выращены в природных условиях африканских и латиноамериканских стран. Зеленый кофе первого продукта серии Neuro произведен в терруаре высокогорных районов Уганды, обработан мытым способом и собран в течение текущего урожайного сезона. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

«Лента» стала эксклюзивным партнером производителя на старте продаж Poetti Neuro. Кофе, созданный искусственным интеллектом, представлен в 200 гипермаркетах торговой сети во всех регионах присутствия компании. Покупатели могут приобрести продукт в упаковках весом 1 кг.

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка». «Лента» также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 декабря 2023 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2312 магазинов у дома общей торговой площадью свыше 2,32 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 860 кв. м, средняя торговая площадь магазина у дома – 320 кв. м. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. В 2023 г. выручка «Ленты» составила 616 млрд руб.

«МилФудс» — российская кофеобжарочная компания, работающая в сегменте натурального кофе. «МилФудс» управляет кофейным брендом Poetti. Кофеобжарочное предприятие в Тверской области работает 12 лет. В 2023 г. производитель открыл в Москве Академию Бариста Poetti — многофункциональный тренинг-центр для любителей кофе и профессионалов кофейной индустрии. В компании работает около 200 человек, в т. ч. в Тверской области, Москве, Санкт Петербурге и ряде регионов России.