CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в банках Инфраструктура Системное ПО
|

СберТех расскажет, как крупным компаниям масштабировать клиентский сервис

Искусственный интеллект, нейросети и чат-боты меняют представление о клиентском сервисе. Кажется, что успешное взаимодействие с клиентами полностью зависит от этих инструментов. Так ли это?

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар «Platform V Service Layer: как масштабировать клиентский сервис без потери качества». Спикеры Даниил Балдин и Емил Иванов расскажут о незаметных для пользователей инструментах, которые являются настоящим каркасом клиентских приложений.

Эксперты поделятся опытом построения высоконагруженных клиентских сервисов в СберТехе и представят набор продуктов Platform V Service Layer для масштабирования процессов без потери качества.

Гости вебинара узнают, как управлять ежесуточной очередью из 5 млн асинхронных задач от сотен изолированных приложений, почему важен унифицированный интерфейс и как за неделю изменить дизайн сотен страниц.

Вебинар состоится 29 февраля в 11:00. Регистрация по ссылке.

erid:LjN8KafNrРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО

«Россети» поставят российский Linux более чем на 100 тысяч ПК и серверов

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Свет в конце тоннеля. Россия получила шанс избавиться от дефицита ИТ-шников без помощи государства

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Cisco увольняет больше 4 тысяч сотрудников

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще