Высокое качество звука и компактный размер: стриминговый микрофон «Оклик SM-400G»

Бренд «Оклик» представляет настольный стриминговый микрофон SM-400G. Он подойдет не только для прямых эфиров, но и для видеоконференций, записи подкастов, проведения интервью и общения во время компьютерных игр. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Новинка работает в широком частотном диапазоне от 50 Гц до 20 кГц. Модель точно передает как низкие, так и высокие частоты, что позволяет получить четкое и естественное звучание голоса на записи. Микрофон обладает внушительной чувствительностью -38 дБ и хорошо улавливает все детали звука.

Регулятор на корпусе поможет выбрать необходимую диаграмму направленности. Например, в кардиоидном режиме устройство фокусируется на голосе говорящего непосредственно в микрофон и отсекает шумы с других сторон. Таким образом модель хорошо подойдет для стриминга игр, видеоконференций, личного общения. Во всенаправленном режиме микрофон хорошо захватывает звуки сразу со всех направлений, поэтому позволит прекрасно слышать каждого из собеседников и записывать звуки окружающей обстановки. У модели можно изменять диаграмму направленности, чтобы использовать микрофон для разных сценариев звукозаписи.

Отдельной кнопкой можно включать функцию активного шумоподавления, чтобы устранить нежелательные помехи вроде стука пальцев о клавиши или речи человека в соседней комнате. Доступна также регулировка уровня громкости и эха. Удобный LED-индикатор на корпусе покажет, какая конфигурация выбрана.

«Оклик SM-400G» легко настроить по своим предпочтениям. Он имеет устойчивую настольную подставку, а угол наклона микрофона регулируется до 90 градусов. В основании предусмотрено гнездо с резьбой M6 для крепления на штатив.

Модель подключается к ПК или ноутбуку через длинный 2-метровый USB-кабель. Кроме того, у новинки предусмотрен аудиовыход 3,5 мм для наушников.

Устройство оснащено встроенной стильной RGB-подсветкой. Микрофон будет привлекательно смотреться в кадре во время стримов.

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Oklick — производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств.