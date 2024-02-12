Сервисы «Телфин» интегрированы с веб-аналитикой «Яндекс»

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» интегрировал виртуальную АТС «Телфин.Офис» с бесплатным сервисом веб-аналитики от «Яндекс». Теперь компании могут автоматически вести учет уникальных звонков прямо в «Яндекс.Метрика». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Новое расширение от «Телфин» передает информацию о входящих вызовах на номера компании и о звонках с сайта в отчеты «Яндекс.Метрика». С его помощью компании также могут вести учет уникальных звонков относительно статистики виртуальной АТС «Телфин.Офис» за определенный период.

Для фиксации данных по телефонным обращениям можно использовать как существующие счетчики, так и создать новые. Для каждого из них есть возможность настроить виджет звонка с сайта, а также выбрать номера, звонки на которые будут загружаться в счетчик.

«В «Яндекс.Метрике» можно видеть детальную информацию по посетителям сайта и настраивать собственные отчеты: время звонка и ожидания ответа, страница звонка, продолжительность телефонного разговора, последний источник трафика. Передача данных о звонках в «Яндекс.Метрику» дает возможность компаниям видеть эффективность трафика в отчетах веб-аналитики от «Яндекс», — сказал Дмитрий Османов, менеджер продуктов «Телфин».

Сервис работает вместе с виртуальной АТС «Телфин.Офис» и виджетом «Обратный звонок». Для коммуникаций можно использовать виртуальные городские и мобильные номера провайдера, а также сторонних поставщиков услуг IP-телефонии и операторов связи. Подключить расширение можно в маркетплейсе АТС «Телфин.Офис».

***

«Телфин» — российский поставщик комплексных коммуникационных решений. Среди сервисов «Телфин» — виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон». Компания предоставляет номера 75 городов России и 65 стран мира. Собственные резервные каналы обеспечивают отказоустойчивость сервисов для десятков тысяч абонентов. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии за 2023 г.