Postgres Professional и «Форсайт» подтвердили совместимость продуктов

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и российский BI-вендор «Форсайт» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтвердил корректную работу программных продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт. Управление инвестициями» и «Форсайт. Бюджетирование» с СУБД Postgres Pro Enterprise и Standard (версии 13,14,15, а также новейшей 16 — редакции Standard). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional

Наличие у продуктов линейки «Форсайт» сертификатов совместимости с российскими промышленными СУБД — это гарантия корректной работы высоконагруженных информационных систем, полностью реализованных на базе отечественного ПО.

«Наше сотрудничество — это объединение опыта лидеров рынка для ускорения импортозамещения в корпоративном сегменте. Компании сознают, что для создания санкционно устойчивых решений требуется проверенный, технологически независимый отечественный стек. И мы предлагаем рынку именно такой вариант — на сегодняшний день уже реализован ряд крупных проектов, в которых наши программные продукты доказали свою совместимость и высокую производительность при работе на больших объемах данных, а также обеспечили высокий уровень надежности и защиты информации», — сказал руководитель партнерской программы «Форсайт» Александр Стуров.

***

«Форсайт» — российский разработчик платформенных решений для аналитики данных и развития корпоративной мобильности. Флагманский продукт — «Форсайт. Аналитическая платформа», предназначенный для создания высокопроизводительных аналитических решений для корпоративных и государственных заказчиков. На базе «Форсайт. Аналитическая платформа» разработаны продукты «Форсайт. Управление инвестициями» и «Форсайт. Бюджетирование». Все продукты компании включены в Реестр Минцифры России.

Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. Postgres Professional возглавляет рейтинг российских разработчиков СУБД по данным исследования ЦСР (2023). Команда Postgres Professional активно развивает открытую СУБД PostgreSQL.