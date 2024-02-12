BPMSoft в 2024 г.: гибкое лицензирование, искусственный интеллект и темная тема

Компания «ЛАНИТ Омни» (входит в группу «ЛАНИТ») представила план развития собственной low-code платформы BPMSoft. В 2024 г команда вендора сосредоточится на развитии моделей искусственного интеллекта, дальнейшем совершенствовании пользовательского опыта и LCNC-инструментов, модульном лицензировании и простоте развертывания системы. Об этом CNews сообщили представители «ЛАНИТ».

При выборе вектора для качественных изменений BPMSoft команда «ЛАНИТ Омни» учитывает целый ряд факторов: мировые технологические тренды, предложения партнеров, обратную связь от клиентов, анализ проблем потенциальных заказчиков и решений конкурентов.

Для оценки бизнес-ценности продукта и приоритезации разработки команда проводит продуктовые и архитектурные исследования, интервью, проверяет гипотезы. В 2023 г. были собраны 5 тыс. идей улучшения системы, проверены 97 гипотез. В результате в основу дорожной карты развития на 2024 г. легли более 200 новых функций.

Одна из главных задач, стоящих перед компанией в 2024 г., — внедрение гибкой модели лицензирования продуктов экосистемы BPMSoft. Это позволит клиентам на старте автоматизации подключать именно те функциональности, которые нужны бизнесу прямо сейчас. Затем они смогут дополнять набор решений без необходимости переустановки всей системы и покупки полной лицензии на продукт.

BPMSoft интегрирует новые модели искусственного интеллекта. Модель для прогнозирования оттока клиентов станет полезным ассистентом для руководителя отдела продаж, сможет анализировать историю взаимодействия с заказчиком и подсказывать процент вероятности его ухода. А генеративная языковая модель собственной разработки, изолированная от внешних сервисов для повышения безопасности и обученная на базе знаний BPMSoft, сможет отвечать на простые запросы пользователей платформы.

Большие изменения коснутся «Конструктора» — технологической основы платформы BPMSoft. Среди главных нововведений: возможность разработки интерфейсов на Angular, англоязычная версия системы и поддержка пользовательских локализаций на проектном слое, переход на новую версию .NET, темная тема интерфейса, новые возможности дизайнера бизнес-процессов, расширение линейки картографических сервисов (поддержка карт от RuMap и «Яндекс»), интеграция сервиса DaData для обогащения данных по контрагентам, внедрение инструментов для партнерской разработки коннекторов телефонии.

В блоке CRM будут продолжать развиваться решения для планирования продаж и маркетинговых компаний, увеличится количество инструментов контроля качества данных, аналитика KPI сотрудников и механизм оценки отработки обращений, повышение качества работы с лидами, low-code конструктор лэндингов и метрик SLA. Кроме того, расширится линейка поддерживаемых отечественных провайдеров email-рассылок.

В блоке омниканальных коммуникаций планируется внедрение поддержки каналов в Telegram и WhatsApp, расширение ассортимента готовых чат-ботов и подключение к ним интеллектуального помощника. Также станет доступно отслеживание доставки сообщений и push-уведомления в новой версии мобильного приложения, которая станет совместима с операционными системами «Аврора» и Harmony.

В блоке отраслевых решений BPMSoft расширит возможности для управления полевыми продажами — будут внедрены анализ проработки территорий, интерактивные презентации (CLM), отслеживание плана по визитам, визирование бюджета мероприятий и работа с фотоотчетами. В решении для финансовых организаций планируется подключение новых моделей договоров, сценариев корпоративного кредитования, интеграция с государственными реестрами и мониторинг залогового имущества.

Юрий Востриков, генеральный директор «ЛАНИТ Омни»: «Мы стремимся предоставлять нашим клиентам не просто новый функционал, а наиболее эффективные и удобные решения для улучшения их бизнес-процессов. Поэтому в текущем году мы сфокусируемся на переработке лицензионного механизма всей экосистемы BPMSoft. Этот стратегический шаг позволит не только расширить наше присутствие на новые рынки и рыночные ниши, но и удержать лидирующие позиции среди отечественных BPM/CRM-платформ».

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«ЛАНИТ Омни» (входит в группу «ЛАНИТ») основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. BPMSoft позволяет не только автоматизировать процессы CRM, но и запускать разнообразные клиентские и внутренние сервисы с использованием принципов low-code development. Платформа содержит инструменты для гибкой настройки и кастомизации процессов, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами и сервисом, отраслевые решения для финансов и фармацевтики, коннекторы и расширения для адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. Партнерская сеть BPMSoft насчитывает более 70 компаний, занимающихся внедрением платформы и разработкой собственных продуктов на ее основе. Среди клиентов — заказчики из разных секторов экономики: от ИТ и финансов до энергетики и добывающего производства.

«ЛАНИТ» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «ЛАНИТ» – 14,5 тыс. человек.