Сеченовский университет и «Яндекс» будут вместе развивать ИИ для медицины и фармацевтики

Сеченовский университет Минздрава России и «Яндекс» подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Совместное взаимодействие направлено на организацию исследований и разработку новых методов лечения с применением облачных технологий, развитие технологий искусственного интеллекта и Big Data, а также поддержку образовательных программ в области ИТ для медицины. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Вместе Сеченовский университет и «Яндекс» планируют реализовать более 10 проектов в области машинного обучения, анализа больших данных, технологий синтеза и распознавания речи, применять большие языковые модели для здравоохранения и ускорять разработку технологий. В числе запланированных проектов:

– Развитие облачной платформы биомедицинских данных. Это база с 18 млн медицинских документов, данные из которых специалисты университета используют для создания ИИ для лечения пациентов и создания новых лекарств.

– Применение больших языковых моделей (LLM) в медицине. Исследования на тему практического применения LLM в медицине, в том числе для общения с пациентом (чат-бот в мобильном приложении), поиска и обобщения информации в базе медицинских знаний и других приложений.

– Работа с клиническими данными для разработки новых фармакологических препаратов. Применение технологий обработки больших данных для автоматизации сбора и обработки информации при проведении клинических исследований.

– Создание умного голосового тренажера для студентов медицинских специальностей. Решение с применением речевых технологий будет выступать в роли пациента: студенты будут учиться правильно собирать анамнез, определять диагноз и давать рекомендации по лечению.

– Тестирование новых подходов к созданию ИИ (федеративного обучения). Это метод, при котором медицинским организациям не нужно обмениваться клиническими данными с разработчиками ПО при обучении ML-моделей, что существенно ускоряет разработку технологий и делает возможными международные проекты.

Специалисты «Яндекса» также окажут экспертную поддержку в обучении студентов Сеченовского университета практическому применению ML в медицине. Кроме того, партнеры договорились о помощи компаниям, специализирующимся на создании медицинского ПО.

«Будущее здравоохранения – за инновациями: благодаря технологиям машинного обучения мы находим новые методы лечения редких заболеваний, можем удаленно делать сложнейшие медицинские операции, продлеваем людям активное долголетие. Наша цель - создать принципиально новые технологии и методы лечения. Именно поэтому мы объединяем усилия с крупнейшей ИТ-компанией на российском рынке. Уверен, что с помощью сервисов «Яндекса» ученые и студенты Сеченовского университета смогут реализовать проекты, способные вывести российское здравоохранение на новый уровень», – сказал Андрей Свистунов, первый проректор Сеченовского университета.

«ИТ-компетенции сегодня — сквозной навык, который позволяет профессионально реализоваться в любой области и открывает новые возможности для развития экспертности, проведения исследований и создания новых продуктов. Именно поэтому междисциплинарные образовательные проекты — одно из ключевых направлений «Яндекса». Сеченовский университет и «Яндекс» уже реализовали несколько совместных проектов в области ИТ и медицинского образования. Следующий шаг — технологическое партнерство, которое поможет развивать технологии машинного обучения для прикладных задач здравоохранения», – отметила Дарья Козлова, директор по образованию в «Яндексе».

Университет уже сотрудничает с «Яндексом» в ряде образовательных и научных проектов. Так, осенью 2023 г. сервис онлайн-образования «Яндекс Практикум» и Цифровая кафедра Сеченовского университета организовали программу интерактивного обучения ИТ-навыкам для студентов медицинских специальностей. Цель проекта – помочь будущим врачам научиться применять ИТ-инструменты в работе и научных исследованиях. Вместе с Yandex Cloud университет запустил первую в России облачную платформу биомедицинских данных, которую уже используют для изучения новых методик лечения, в том числе с помощью ИИ. На платформе Yandex Cloud также работают сервисы, разработанные Институтом цифровой медицины — например, система для поиска и извлечения информации из биомедицинской литературы. Yandex Cloud помогает университету проводить летнюю и весеннюю школы «Большие данные в медицине» — курс лекций экспертов-практиков, посвященный основам работы с Big Data для здравоохранения с последующими практическими занятиями с группой студентов. Применение облачных технологий позволит существенно увеличить как количество студентов, так и сложность практических задач машинного обучения.