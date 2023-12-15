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Ученые Сеченовского университета разработали отечественный роботизированный микроскоп RoboScope

Новая разработка позволит существенно повысить доступность решений для оцифровки микропрепаратов и, тем самым, увеличить темпы цифровизации всей отрасли, отметил директор Института цифровой медицины Сеченовского университета Георгий Лебедев.

«Одно из существенных преимуществ решения – это его планируемая невысокая стоимость в сравнении с зарубежными аналогами, представленными в России. Аппаратно-программный комплекс с нуля создан российскими инженерами, учёными и клиницистами Сеченовского университета, которые понимают потребность российского здравоохранения в доступных устойчивых к санкционному давлению решениям», - сказал Георгий Лебедев.

В течение 2023 г. RoboScope проходил апробацию в Институте клинической морфологии и цифровой патологии и в Институте цифровой медицины Первого МГМУ. Сейчас RoboScope перешел в стадию предсерийного образца. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

RoboScope позволяет работать с микропрепаратами в режиме роботизированной микроскопии: врач, управляя сканером с помощью клавиатуры и мыши, перемещается по препарату, меняет увеличение, фокусировку и параллельно заполняет отчетность, используя заранее заготовленные формы. Другими словами, прибор упрощает работу врача для анализа и документирования результатов наблюдения.

Основной режим – режим сканирования. Врач или лаборант загружает предметные стекла и выбирает нужное увеличение, дальнейший процесс полностью автоматизирован. Полученная цифровая копия идентична реальному микропрепарату, поэтому врач, используя оцифрованные данные, может изучать их удаленно, в любой точке мира, а также применять для анализа технологии на базе искусственного интеллекта.

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