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Интеграция систем Luxms BI и АИС «Мастердата» совершенствует процессы бизнес-аналитики

В рамках технологического партнерства ГК Luxms и ГК «СБсофт» реализовали интеграцию двух систем – российской платформы бизнес-аналитики Luxms BI и автоматизированной информационной системы «Мастердата». Совместное решение расширяет функционал платформы бизнес-аналитики и открывает новые перспективы для управления данными.

АИС «Мастердата» бесшовно интегрирована в Luxms BI и автоматизирует процессы сбора, обновления и анализа информации.

Благодаря взаимодействию систем пользователи получают возможность контролируемо изменять данные в источниках и витринах перед их отображением на дэшбордах. Встроенный механизм верификации мониторит все изменения в системе, и лишь подтверждающее лицо имеет полномочия одобрить эти обновления.

Только после тщательной проверки актуальности и правильности данных и подтверждения изменений, информация обновляется на дэшбордах, обеспечивая точность и достоверность представленных результатов.

Благодаря этой интеграции обе системы теперь взаимодействуют с единым реестром показателей, обеспечивая унификацию и гармонизацию нормативно-справочной информации. Также организован автоматизированный сбор данных из внешних информационных систем, что ускоряет процессы анализа и подготовки отчетности. Это повышает качество аналитики и способствует принятию обоснованных бизнес-решений.

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