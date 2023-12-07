В платформу Robin включен конструктор сквозных бизнес-процессов

Компания SL Soft (ГК Softline), разработчик российских бизнес-приложений, сообщила об обновлении платформы Robin, которое открывает дополнительные возможности в сфере интеллектуальной автоматизации. Новая версия платформы позволяет автоматизировать весь бизнес-процесс – как рутинные, так и интеллектуальные задачи. Теперь возможно конструировать и распределять процессы между умными цифровыми ассистентами и действующими сотрудниками.

Основное нововведение — это включение в платформу Robin конструктора сквозных процессов, который на ряде этапов может вызывать программируемых роботов, опубликованных в оркестраторе, голосовых и текстовых ботов, OCR- и AI-компоненты. В платформе также появился конструктор визуальных форм для взаимодействия с пользователем. Средства RPA из главной функции платформы перешли во вспомогательную и используются в некоторых этапах решения общей задачи. Интегрированные модули искусственного интеллекта в едином интерфейсе позволяют взять на себя ряд когнитивных задач — от распознавания и синтеза разговорной речи до интеллектуальной обработки документов.

Конструктор процессов имеет веб-интерфейс и с помощью привычных нотаций и блок-схем позволяет выстроить деятельность сотрудников. Он допускает параллельное исполнение нескольких задач, контролирует сроки и регулирует приоритетность, инициирует вмешательство пользователя на заранее запрограммированных этапах с помощью экранных форм. Вызывать процессы могут чат-боты, сторонние информационные системы, запуск возможен и традиционными методами — расписанием или ручным стартом.

При этом платформа Robin сохранила свои ключевые особенности: возможность создавать роботов бизнес-пользователями без написания кода и поддержку отечественного ИТ-окружения. Роботы программируются в графическом редакторе в формате блок-схем. Настроить сценарий робота и процесса может пользователь с минимальной квалификацией, выбрав инструментарий из более чем 550 готовых действий. Для этого применяются блок-схемы. Переключение между No-Code- и Low-Code-режимами дает возможность создавать программный код с соблюдением всех стандартов информационной безопасности, таких как защита от подмены при запуске, исключение несанкционированного доступа к исходному коду и т.п.

«Обновленная платформа значительно расширяет понятие роботизации и направляет потребителя в сторону интеллектуальной автоматизации, которая набирает обороты во всем мире, — сказал исполнительный директор Robin Павел Борченко. – Главной особенностью становится универсальность: к сквозным бизнес-процессам, спроектированным на Robin, можно подключать практически любые инструменты, в том числе и те, что уже есть в контуре заказчика».