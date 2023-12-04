WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5

WSS-Consulting разработала No-Code-ECM-платформу WSS Docs 5, основанную на opensource-технологиях.

WSS Docs 5 работает на операционной системе Linux, а в качестве СУБД использует PostgreSQL. Платформа входит в реестр отечественного ПО и отвечает задачам импортозамещения.

WSS Docs 5 автоматизирует процессы кадрового учета, делопроизводства, закупок, бухгалтерии, решает задачу хранения данных в электронных архивах. Система разработана с учетом потребностей российского бизнеса: поддерживает работу с машиночитаемыми доверенностями, позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи и обмениваться ими с контрагентами за счет интеграции с операторами ЭДО.

Гибкий No-code-движок позволяет решать разнообразные задачи путем настроек в удобном визуальном конструкторе – создавать нестандартные виды карточек и документов, настраивать сложные бизнес-процессы и правила. Отказ от программирования позволяет быстро и качественно осуществить внедрение системы, а также адаптировать ее по мере появления новых потребностей бизнеса.

Клиентам доступны различные варианты развертывания – на локальных серверах и в облаке, что делает систему доступной как для небольших компаний, так и для enterprise-сегмента.

В перечень поддерживаемых дистрибутивов операционных систем WSS Docs 5 входит Astra Linux, в качестве СУБД возможно использование Postgres Pro. Оба продукта включены в Единый реестр российских программ, что позволяет полноценно поддерживать и развивать систему. Для работы с документами предусмотрено множество офисных пакетов, среди которых российский «Мой офис», а также свободно распространяемые LibreOffice, OpenOffice.

Пользователям WSS Docs 5 доступны веб-интерфейс и мобильное приложение для устройств на базе iOS/Android, благодаря чему они могут работать с документами, где бы они ни находились.

WSS-Consulting – аккредитованная ИТ-компания, разработчик ECM-платформы WSS Docs и интранет-портала WSS Portal. За 17 лет компания реализовала свыше 500 проектов. Продукты и решения WSS-Consulting отвечают задачам импортозамещения.