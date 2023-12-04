ЦРПТ открыл бизнесу бесплатный доступ к новому аналитическому сервису «Точка роста»

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) запустил аналитический cервис «Точка роста» для малых и средних предприятий на основе данных системы «Честный знак», который будет бесплатным до конца февраля 2024 г. Сервис поможет сделать оперативную комплексную оценку основных показателей розничных продаж продукции в сравнении с рыночным окружением в выбранном регионе и городе.

Производители смогут оценить, насколько хорошо реализуется их продукция, а также узнать, какую долю рынка она занимает, будь это сметана или кроссовки. На основе аналитических данных «Точка роста» позволяет оценить дистрибуцию товаров и оптимизировать каналы сбыта, сравнить уровень цен относительно рынка, исследовать зависимость стоимости продукции на продажи, а также спрогнозирует на сколько можно увеличить доходы, если начать продавать товар в новом районе города и соседнем регионе.

Сервис дает возможность еженедельно обновлять показатели, чтобы получать точную информацию об изменениях на рынке и отслеживать сезонные колебания продаж.

«Мы надеемся, что малые и средние предприниматели, опираясь на данные системы маркировки, смогут серьёзно повысить эффективность бизнеса и укрепить позиции на своих рынках, что важно в сегодняшних условиях. Именно для поддержки предпринимателей, мы решили предоставить бесплатный доступ к аналитическому сервису «Точка роста» до 29 февраля 2024 г.», – сказал Сергей Холкин, заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

При подключении к «Точке росте» пользователи получат аналитические данные за 4 прошедших месяца, а также еженедельное обновление данных до конца февраля – в подарок. Для доступа к аналитике предпринимателю нужно лишь выбрать регион, город и товар из товарной группы. Все показатели представлены в формате наглядных графиков и диаграмм с короткими аналитическими выводами.

Сергей Холкин напомнил, что для крупного бизнеса, которому необходим анализ всего российского рынка по различным группам товаров, продолжает работать платформа «Датамаркет», запущенная этим летом. «Датамаркет» дает доступ к обезличенным данным из системы маркировки и позволяет получать индивидуальные отчеты без обезличивания данных.