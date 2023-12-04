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«Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур»

Новый российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») завершил интеграцию ИТ-продукта «Нота модус» (ранее — «T1 CRM») с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе.

В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих процессов при снижении ресурсов и объемов работ, а автоматизированное заполнение реквизитов юридических лиц уменьшит количество ошибок в документообороте.

«Результатом объединения экспертизы наших команд станет решение, которое поможет пользователям значительно улучшить качество работы с контрагентами. Автоматизация процессов уменьшит вероятность непредвиденных убытков из-за ошибок в процессах делопроизводства, ускорит процессы и сделает их более прозрачными. Например, ввод и актуализацию реквизитов юридических лиц можно будет выполнить быстрее почти в два раза. Важно, что наши клиенты получат отечественный софт, который обеспечит высокий уровень безопасности конфиденциальной информации. С ним компании смогут не только оптимизировать рабочие процессы на CRM-платформе, но и решить задачу по переходу на импортонезвисимое ПО», — сказал Юрий Мацыгин, директор производственного блока «Нота».

«Наше партнерство с «Нота» позволяет клиентам автоматизировать процедуру оценки контрагентов. Большее количество анализируемых параметров повысит качество проверок, а благодаря сохранению истории действий можно будет отслеживать ключевые показатели в динамике, в автоматическом режиме мониторить изменения и актуализировать данные в карточке контрагента. Это поможет более эффективно и системно управлять рисками и своевременно менять тактику сотрудничества», — отметила Елена Катаева, руководитель проекта «API Контур.Фокуса».

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