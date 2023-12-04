«Нейростат»: треть активных интернет-пользователей в России уже применяют генеративные нейросети

«Яндекс» запустил первую в России регулярную оценку знания и использования генеративных нейросетей — «Нейростат». Результаты опроса показали, что все больше активных интернет-пользователей в стране начинают применять нейросети для создания текстов и изображений, а знают о таких инструментах уже две трети опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Дмитрий Масюк, руководитель бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса»: «Нейросети уже появляются в привычных для пользователей сервисах, поэтому умение работать с ними становится частью цифровой грамотности. Они позволяют эффективнее решать рабочие, учебные и бытовые задачи. Результаты «Нейростата» показывают, что россияне чувствуют этот общемировой тренд, начинают погружаться в тему и все чаще используют новый инструмент. Мы надеемся, что заметный интерес интернет-пользователей к генеративным нейросетям станет дополнительным стимулом для бизнеса внедрять их в свои продукты».

По данным «Нейростата», знание о генеративных языковых моделях за август–ноябрь 2023 г. практически не изменилось. Так, в конце лета 2023 г. о них слышали 57% участников опроса, а осенью 2023 г. — 58%. При этом число интернет-пользователей, которые пробовали создавать тексты с помощью нейросетей, увеличилось с 24% до 31%. В мае 2023 г., по данным «Нейростата», цифра составляла 23%.

О нейросетях для создания изображений знают еще больше людей. В августе 2023 г. 73% опрошенных заявляли, что слышали про такие инструменты, а в ноябре 2023 г. — 75%. Количество пользователей, которые применяют такие нейросети, также выросло: с 26% до 31%.

Несмотря на то что больше половины интернет-пользователей хотя бы слышали о генеративных нейросетях, а треть уже использовала их, специфическая терминология участникам опроса пока не так хорошо знакома. Только 13% опрошенных, которые знают о нейросетях, и 18% тех, кто уже ими пользуется, смогли объяснить, что такое промт (текстовый запрос, инструкция для генеративной модели).

«Инициатива «Яндекса» создать такой инструмент для оценки использования генеративных нейросетей крайне ценна для Альянса в сфере искусственного интеллекта и его участников. Возможность отслеживать тренды по ключевой для рынка технологии и скорость ее проникновения в жизнь позволит нам лучше понимать потребности в образовательных и просветительских мероприятиях, которые составляют важную часть работы нашей ассоциации. Мы уверены, что данные «Нейростата» будут полезны при планировании и реализации проектов Альянса в области высшего и школьного образования, кадров и науки, бенчмаркинга фундаментальных моделей», — сказала директор Альянса в сфере ИИ Наталия Мальцева.

Данные исследования основаны на результатах опроса активных интернет-пользователей в России в возрасте 18–45 лет за август–ноябрь 2023 г. Опрос проводился через онлайн-панель — открытую платформу с добровольной регистрацией для участия в исследованиях. Такой метод позволил получить объективные и релевантные результаты, так как респонденты не связывали задаваемые вопросы с «Яндексом». «Нейростат» будет выходить каждый квартал, это позволит следить за ростом спроса на технологию в стране.