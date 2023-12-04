Axenix и S8 Capital локализовали ИТ-ландшафт на заводах Meteor

Совместная команда Axenix и «Синхро» (ИТ-компания, входящая в холдинг S8 Capital) выполнила первый этап проектов по локализации ИТ-ландшафта и внедрения ERP-системы «1C» на трех заводах Meteor (ранее – активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе), которые весной 2023 г. приобрел многопрофильный холдинг S8 Capital.

Операционная деятельность трех заводов по производству свечей зажигания, котлов отопления и электроинструмента, остановленная в марте 2022 г. после ухода Bosch из России, запущена в рекордные сроки – три месяца. Сложность проекта заключалась в том, что ранее предприятия были подключены к глобальной ИТ-инфраструктуре Bosch, охватывающей более 200 бизнес-приложений.

В рамках реализации проекта команда Axenix и «Синхро» помогла Meteor построить новый независимый ИТ-ландшафт базе облачных технологий. Параллельно за два месяца реализован стресс-сценарий миграции с SAP ERP на «1С:ERP Управление предприятием». В сжатые сроки запущены наиболее критичные бизнес-процессы предприятий с таким набором функциональности, как: снабжение, запасы (склад), производство, отгрузки, бухгалтерский и налоговый учет, казначейство.

«Внедрить ERP-систему сразу на трех заводах за два месяца — крайне сложная и амбициозная задача. Поэтому ее решение мы доверили компании Axenix, которая обладает необходимым опытом реализации подобных проектов внедрений, а также собственной проверенной методологией управления проектами. Axenix предложила уникальное видение внедрения “стресс-сценария”, который обеспечил примерно 40% общей функциональности систем и после его завершения, мы приступаем к развитию внедренных модулей и запуску остальных систем», — отметила директор по технологиям, проектному управлению и контролю многопрофильного холдинга S8 Capital Татьяна Петрова.

«На проекте стресс-сценария работало более 100 консультантов и экспертов завода, но даже с такой сильной проектной командой выполнение работ всего за 2 месяца в соответствии с требуемым уровнем качества – огромный вызов и ответственность. В обычном режиме подобные задачи, тем более сразу на трех заводах, выполняются в срок от полугода до 2 лет. Успешность проекта объясняется сразу несколькими факторами: доверие со стороны заказчика к проектной команде, высокий уровень вовлеченности сотрудников и топ-менеджмента предприятия в проект и максимальный уровень мотивации всех участников. Мы хотели помочь сотрудникам и компании сохранить присутствие на рынке и дать возможность как можно скорее продолжить работу», — сказал директор департамента «Товары народного потребления» компании Axenix Константин Максимов.

Параллельно работам по инфраструктуре и развертыванию «стресс-сценария 1С» команда разработала новый дизайн всего ИТ-ландшафта, включая архитектуру ERP-системы, бизнес-приложений, ИТ-инфраструктуры, а также операционную модель ИТ. Благодаря этому заводы Meteor в ближайший год вернутся к привычному уровню автоматизации, и смогут выйти на новые мощности производства и объемы выпуска.