Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management

Компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, сообщает о реализации проекта с федеральной ювелирной сетью «585 золотой». Для защиты ИТ-инфраструктуры интернет-магазина и полного мониторинга всех цифровых активов компания внедрила отечественное решение F.A.C.C.T. Attack Surface Management (ASM). Новый облачный продукт F.A.С.С.T позволяет приоритезировать киберугрозы по степени критичности и отслеживать эффективность принимаемых мер по защите инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T..

«585 золотой» — российская ювелирная сеть в России. До 2020 г. сеть насчитывала до 1000 торговых точек в 280 городах страны. Однако пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничениями в торговле перевели часть продаж в цифровой формат. Сегодня инфраструктура интернет-магазина «585 золотой» включает веб-портал, интерактивные интернет-сервисы и мобильные приложения.

Онлайн-торговля ювелирными изделиями становится все более популярной в России, что делает ее объектов интереса киберпреступников. По данным F.A.C.C.T., количество кибератак в России со стороны финансово-мотивированных хакеров за девять месяцев 2023 г. выросло на 75% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г.. Самым популярным типом киберугроз стали атаки с использованием программ-вымогателей и хищение чувствительных данных российских компаний. Наиболее распространенной техникой получения первоначального доступа в корпоративные сети стала компрометация служб удаленного доступа, в частности RDP и VPN.

Учитывая эти риски, для защиты своих информационных систем и данных клиентов от киберугроз ювелирная сеть «585 золотой» совместно с компанией «Системы информационной безопасности» осенью 2023 г. внедрила отечественное решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management (ASM). Решение отслеживает теневые ИТ-активы, незащищенные участки инфраструктуры, потенциальные уязвимости и некорректно настроенные элементы сети, которые могут быть использованы злоумышленниками в своих целях.

Решение Attack Surface Management использует ИИ-технологии и аналитические алгоритмы для сбора, анализа и интерпретации данных, связанных с поверхностью атаки. Это помогает организации понять, какие уязвимости и риски являются наиболее критичными, и предоставить релевантные рекомендации по их устранению.

«Наша федеральная ювелирная сеть работает с высоко ценными товарными запасами, конфиденциальной информацией, финансовыми структурами, что повышает риск стать целью для киберпреступников, — сказал Сергей Самойлов, инженер информационной безопасности компании «585 золотой». — Решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management — оптимальный продукт под наши задачи, он позволяет эффективно управлять рисками и получить полное представление о поверхности возможной атаки, включая наши внешние ресурсы, веб-приложения, облака, мобильные приложения и другие цифровые активы».

«В этом году Attack Surface Management стал настоящим «хитом продаж» для малого и среднего бизнеса, — отметил Валерий Баулин, генеральный директор компании F.A.C.C.T. — Клиенты отмечают, что ASM «легкий и быстрый», он позволяет вести непрерывный мониторинг всей цифровой инфраструктуры организации, эффективно реагировать на новые уязвимости и атаки до того, как они приведут к серьезным последствиям. Мы рады, что «585 золотой» сделал выбор в пользу ASM и благодарим команду ювелирного бренда за доверие».

В F.A.C.C.T. подчеркивают, что решение может интегрироваться с другими системами безопасности и управления уязвимостями, что позволяет организации создать или усилить комплексный подход к обеспечению безопасности и эффективно управлять рисками. Кроме того, ASM адаптирован к специфическим потребностям и требованиям любой организации. Продукт может быть использован как внутрикорпоративное решение, так и предоставлен в виде облачного сервиса и настраиваться буквально в пару кликов.

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ООО «Системы информационной безопасности» образовано в 2005 г. как компания ТЧК. С января 2011 г. компания носит новое наименование, которое более точно соответствует профилю деятельности компании. Занимается всем спектром работ по развертыванию решений в области информационной безопасности ведущих отечественных и мировых лидеров. Специалисты компании обладают компетенциями по работе с продуктами F.A.С.С.T и готовы предложить решения для сетей любого масштаба от десятка компьютеров малого предприятия до разветвленной гетерогенной сети крупной корпорации.

F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. Решения компании обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр отечественного ПО.