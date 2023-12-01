CorpSoft24 запускает клиентский портал облачных услуг

Компания CorpSoft24 разработала облачный портал, который позволит клиентам управлять подключенными сервисами и получать техническую поддержку от специалистов в режиме «одного окна». После успешного пилотирования доступ к клиентскому порталу CorpSoft24 будет открыт для всех действующих и новых клиентов сервис-провайдера. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Как пояснил Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24, до запуска портала взаимодействие провайдера с клиентами производилось по нескольким каналам одновременно, в первую очередь по линии технической поддержки. Кроме того, коммуникация велась через персонального менеджера, который контролировал корректность расчета оказываемых услуг и предоставление заказчикам всех необходимых бухгалтерских документов, собирая данные о потребленных ресурсах вручную в системе биллинга.

Портал разрабатывался год и стал единой точкой обслуживания клиентов CorpSoft24. Через облачный портал будет возможно управлять подключенными ресурсами, получать все необходимые отчеты, обращаться в техподдержку.

Кроме того, клиенты будут получать актуальную информацию о возможности подключения дополнительных ресурсов и сервисов, акциях и специальных предложениях, поскольку запросы компаний на потребление облачных ресурсов постоянно растут.

«Объем клиентской базы и выручки CorpSoft24 растет, теперь мы эволюционно подошли к такому периоду, когда важно вывести взаимодействие с клиентами на новый уровень. Клиентский портал сыграет в этом процессе ключевую роль», – сказал Денис Афанасьев.

По его словам, ключевой особенностью клиентского портала CorpSoft24 остается предоставление персонализированной технической поддержки. Каждый вопрос обрабатывается адресно, тогда как службы поддержки многих сервис-провайдеров преимущественно работают по скриптам.

По результатам бета-тестирования клиентской портал CorpSoft24 будет передан в промышленную эксплуатацию: доступ к его инструментам получат все действующие и новые клиенты компании.

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет облачные услуги по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». В числе заказчиков глобальные российские и международные компании, а также государственные организации. С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.