Axenix и Tibbo Systems предложат рынку системы управления производством

Консалтинговая технологическая компания Axenix стала партнером разработчика LowCode-платформы для промышленного интернета вещей Tibbo Systems. На базе платформы компании Tibbo Systems – Axenix будет реализовывать проекты в области цифровизации производства и внедрения MES-систем. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Спрос на цифровизацию производства в России активно растет. В связи с уходом западных вендоров запрос предприятий необходимо удовлетворять с помощью импортозамещения. Решение от Tibbo Systems заменит ушедшие с российского рынка иностранные программные продукты класса MES (системы управления производством).

IoT-платформа AggreGate от Tibbo Systems используется в сотнях решений для промышленной автоматизации в разных странах мира. Это LowCode-платформа, она позволяет с минимальными программными доработками создать систему управления производством для предприятий.

«Мы работаем уже с несколькими отечественными производителями MES систем, и партнерство с Tibbo расширяет нашу экспертизу для заказчиков. Каждое предприятие имеет уникальные производственные процессы, решения «из коробки» не могут работать в промышленности оптимальными образом. Разработка при этом стоит дорого, а за счет встроенных инструментов AggreGate можно создать MES-систему быстро и с меньшим количеством затрат. Мы приветствуем партнерство с Tibbo Systems и отмечаем большие перспективы у платформы на российском рынке», — отметил Виктор Трапицын, старший менеджер/Industry X компании Axenix.

«Опыт Axenix позволит усилить поддержку бизнеса наших клиентов в выстраивании надежных систем управления производством и обеспечить применение отработанных практик по реализации комплексных проектов при внедрении решений Tibbo», — отметил Виктор Поляков, генеральный директор Tibbo Systems.

AggreGate может применяться для решения отдельных задач уровня мониторинга линии или участка, так как предъявляет невысокие требования к инфраструктуре. Одновременно она обладает развитым функционалом и может быть внедрена на крупных предприятиях.

Клиентами Tibbo Systems в России являются «Русагро», «Газпромнефть», «Сибур-ПЭТФ», ОЭК, Красноярская ГЭС и др., а также государственные органы, в том числе МЧС России и правительство Московской области.

Команда Axenix уже прошла обучение по продукту и участвует в тендерах на внедрение вместе с Tibbo Systems.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Axenix предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.