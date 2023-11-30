MCN Telecom создал Телеграмм-бота для клиентской поддержки на основе ИИ

Оператор связи, разработчик интеллектуальных программных продуктов расширил функциональность умного бота для обслуживания абонентов, который теперь может вести диалоги любой сложности не только по телефону, но и в Telegram. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom.

В марте 2023 г. мобильный виртуальный оператор и разработчик программных продуктов MCN Telecom представил бота на основе языковой модели GPT-3.5. Теперь умный помощник предоставляет информацию о продуктах и услугах компании, отвечает на вопросы о личном кабинете, а также оказывает техническую поддержку и в популярном мессенджере, при необходимости подключая к диалогу живого оператора.

При этом обновленный бот в чате больше не разговаривает на темы, не связанные с клиентским сервисом MCN Telecom или телекоммуникационными технологиями, но по телефону по-прежнему ему можно задавать вопросы любого содержания.

По сравнению с голосовой версией, Telegram-бот на основе искусственного интеллекта быстрее обрабатывает запросы, точнее подстраивается под тональность диалога и делает процесс покупки более удобным — предлагает конкретный продукт или решение в зависимости от пожеланий собеседника.

Помимо соблюдения заложенных в него правил общения, способности учитывать контекст и прикреплять ссылки на страницы продуктов, чат-бот может вызывать такие функции, как получение баланса клиента или подключение новой услуги.

«Применение ChatGPT позволило не только приблизить к человеческим такие показатели общения, как креативность и естественность разговорного потока, но и снабжать живых сотрудников чата краткой историей переписки бота с клиентом для повышения эффективности обслуживания», — сказал представитель MCN Telecom.

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MCN Telecom – оператор связи для малого, среднего и крупного бизнеса, разработчик программных продуктов. Компания предоставляет услуги мобильной связи в 40+ регионах России. Номерная емкость, выделенная MCN Telecom регулятором, насчитывает около 400 тыс. номеров разных типов. Клиенты могут подключать услуги телефонии в режиме реального времени с помощью телеком-платформы (CPaaS), которая включает в себя облачные сервисы: виртуальную АТС, голосовые роботы, Чат-боты, API, Call Tracking, Password Call, Confirmation Call, SMS-информирование и пр. MCN Telecom входит в список десяти лицензированных МгМн операторов России.