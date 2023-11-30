Больше дела, меньше шума: новые беспроводные мыши A4Tech Fstyler

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новые беспроводные мыши FB26CS Air, FB45CS Air, FG45CS Air из серии Fstyler. Периферия доступна во множестве цветовых комбинаций и станет настоящим украшением рабочего стола. Об этом CNews сообщили представители компании Merlion.

Все модели оснащены оптическим сенсором с регулируемым разрешением DPI 1000 / 1200 / 1600 / 2000. Технология двойных функций [Desk + Air] одним взмахом руки превращает мышь в мультимедийный контроллер. У FB26CS Air громкость кнопок снижена до 13 дБ, у других моделей – до 15 дБ. С бесшумным нажатием можно не беспокоиться, что необходимость поработать среди ночи помешает окружающим.

У FB26CS Air предусмотрено 4 кнопки, у FB45CS Air и FG45CS Air – 7. Расширенный функционал двух последних моделей включает две боковые кнопки «вперед» и «назад» с программируемыми командами и кнопку для скриншота. Поддерживается 4 формата снимка экрана: произвольная форма, прямоугольник, окно, весь экран. Навигация в компьютере становится еще быстрее, когда любое действие требует одно нажатие мыши.

Подключение производится через радиоканал на частоте 2.4 ГГц. Мыши FB26CS Air и FB45CS Air также подсоединяются через Bluetooth. Можно одновременно использовать до трех устройств (2 х BT, 1 х 2.4 ГГц) и свободно переключаться между ними. Nano USB-ресивер позволяет работать за компьютером или ноутбуком, в то время как адаптер USB Type-C помогает с устройствами вроде Macbook или Chromebook.

Новые беспроводные мыши A4Tech Fstyler

Встроенный аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля USB Type-C. Отсутствие батареек исключает возможность нанесения вреда окружающей среде. На задней панели есть кнопка питания. Подсветка White дополняет элегантный симметричный дизайн FB26CS Air. У других моделей корпус рассчитан на правую руку.

Беспроводные мыши A4Tech Fstyler займут достойное место в пантеоне периферийных устройств. Технология двойных функций увеличивает количество потенциальных сценариев, в которых модели смогут проявить себя, а бесшумное нажатие обеспечивает максимальный комфорт в любом из них.

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Компания A4Tech® основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. A4Tech® является признанным лидером в сфере производства компьютерной периферии под собственной торговой маркой с налаженными, эффективными каналами сбыта продукции на мировом рынке. Благодаря передовой команде разработчиков и собственной, независимой экспертизе, A4Tech® продолжает выпускать высокотехнологичный продукт, отвечающий всем требованиям потребителя. В основе философии компании лежит принцип — воплощать новые идеи с помощью технологий. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания MERLION является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion — это широкопрофильный дистрибьютор на российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 тыс. компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров. В портфеле компании Merlion 2,4 тыс. брендов и более 200 тыс. позиций ассортимента. Компания активно развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.