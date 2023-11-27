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Пользователи SberJazz XR смогут отправлять на видеовстречи своих 3D- аватаров

«Сбер» расширил возможности сервиса SberJazz и представил видеовстречи в 3D-пространствах — SberJazz XR (Extended Reality, расширенная реальность). SberJazz XR позволит проводить яркие презентации и создавать новый клиентский опыт, чтобы повысить лояльность и доверие к бренду. Для сотрудников компании, которые работают в гибридных командах, это новый инструмент, позволяющий делиться идеями на расстоянии, но при этом иметь возможность отдыхать от камеры и не терять контакт с собеседниками. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Также использование SberJazz XR поможет добавить элементы игры и ощущения присутствия в процесс онлайн-обучения в небольших группах, что благотворно влияет на восприятие материала учащимися.

Встречу в 3D-пространстве могут организовать все обладатели бизнес-лицензий SberJazz. Для этого необходимо создать встречу в браузере, включить опцию «Встреча c 3D» и разослать приглашение. Участникам, получившим это приглашение, потребуется перейти по ссылке, открыть вкладку «Вид» и нажать на кнопку «3D». После чего на экране появится виртуальное окружение с анимированными аватарами, которые могут передвигаться в пространстве и взаимодействовать между собой, например: поднимать руку, чтобы взять слово, показывать жестами реакции и многое другое.

На данный момент встречи в SberJazz XR доступны только на ПК и рассчитаны на 50 аватаров. При этом остальные участники могут присоединиться к ним в привычном аудио- и видеоформате.

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