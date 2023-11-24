Решение «Сбера» Voice AI поможет предпринимателям повысить лояльность клиентов

«Сбер» представил новую платформу Voice AI. Решение поможет бизнесу повысить качество коммуникаций с клиентами: оно аккумулирует, обрабатывает и детально анализирует все диалоги в любых каналах (чаты, звонки или аудиобейджи). Платформу внедряет дочерняя компания банка «Сбер бизнес софт».

Решение Voice AI актуально для компаний любых отраслей, которые хотят повысить уровень продаж и клиентского сервиса. В личный кабинет пользователя платформы в текстовом виде автоматически загружаются диалоги из чатов, обработанные звонки и другие разговоры. Voice AI легко интегрировать во внутренние бизнес-системы компании (CRM, ERP, BI) для оперативного обогащения актуальными бизнес-данными.

Модели ИИ внутри платформы анализируют разговоры, выявляют тренды и паттерны, классифицируют диалоги, строят отчёты и помогают оценивать работу операторов. Пользователю доступен механизм умного поиска, а дружественный интерфейс не требует специальной подготовки для его освоения.

Voice AI решает целый ряд важных для бизнеса задач: определяет тематики обращений и потребности клиентов, контролирует качество работы сотрудников и эффективность скриптов, выявляет мошеннические схемы. Система распознаёт негативные обращения и конфликтные ситуации, что позволяет предпринимателю понять причины их возникновения и предотвращать их в будущем.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наша платформа только выходит на рынок, но это абсолютно зрелый продукт. Мы начали разрабатывать Voice AI ещё в 2021 г. для решения внутрибанковских задач, а в 2023 г. предложили его внешним клиентам и уже получили хороший отклик. Пока платформа поставляется в режиме on-premise, но уже в 2024 г. мы рассчитываем вывести её в SaaS. Это сделает её доступной даже для небольших компаний, что поможет предпринимателям повысить удовлетворённость клиентов, а значит, и их лояльность».