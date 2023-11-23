Система ant Time Slot Management включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД

Компания «Ант технолоджис» получила положительное решение от оператора единого реестра российских программ на заявку о внесении разработанной системы по управления временными слотами для бронирования времени приезда.

Реестр российского программного обеспечения демонстрирует список доверенных программ, которые разработаны отечественными компаниями. Доработки и обновления ПО осуществляются внутри страны и не зависят от иностранных компаний.

В начале 2023 г. система ant Time Slot Management была представлена на рынке. За прошедший период система претерпела ряд доработок по расширению и адаптации функционала под условия, в которых ПО применяется.

Основная функциональность системы ant Time Slot Management заключается в возможности бронирования временных слотов для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складе.

При пользовании программой становится возможным: просматривать панели мониторинга движения транспортных средств по контрольным участкам во дворе склада; отслеживать работу в режиме реального времени с наглядностью отображения процессов; оперативно оценивать ситуацию; быстро принимать требуемые меры в случае ненужных задержек; осуществлять необходимую координацию с контрагентами.

Склад автоматически получает график планируемых отгрузок или приходов на следующий день. Получаемая информация достоверна и позволяет складу сбалансировать нагрузку на имеющиеся в его распоряжении ресурсы, планово и ритмично организовать работу по обработке входящего и исходящего материальных потоков.

Новая система расширяет портфель предлагаемых решений «Ант технолоджис», что позволит клиентам компании добиться снижения издержек за счет минимизации этапа интеграции, уменьшения влияния человеческого фактора, повышения управляемости процессов автоматизации.