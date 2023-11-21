Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory

Promt, российский разработчик лингвистических технологий ИИ, объявила о выпуске нового решения для профессионального перевода – Promt Translation Factory. Promt Translation Factory – это российская CAT-система , которая устанавливается в локальную сеть заказчика. Информационная безопасность заложена на уровне архитектуры решения, что гарантирует заказчикам контроль над данными и высокую защиту от утечек информации. Новый отечественный продукт работает под управлением ОС Linux и уже получил сертификаты совместимости с большинством отечественных операционных систем, среди которых «Альт», Astra Linux, «Ред OС».

Promt Translation Factory прежде всего предназначен для интеграции в работу штатных отделов перевода государственных компаний и компаний, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ). К 2025 г. владельцы КИИ, к которой относятся госорганы, финансовые, энергетические, медицинские, телекоммуникационные и другие компаний, по указу президента должны перейти на российский софт. Кроме того многие компании сегодня оценивают использование зарубежного программного обеспечения как операционный риск, а переводческие процессы завязаны на работу с чувствительной или критической информацией. Отсутствие надежного российского ПО для штатных отделов перевода непосредственно влияет на информационную безопасность и создает риски для утечек корпоративныых данных.

Российская разработка, помимо основных функций традиционной CAT-программы, таких как память перевода, управление терминологией, автоматическая проверка качества перевода, оснащена еще встроенным модулем нейронного машинного перевода. В отличие от других поставщиков, где подключение МП возможно только как дополнительная опция и, как правило, по тарифу, учитывающему объем перевода, в Promt Translation Factory машинный перевод включен в стоимость решения и не имеет ограничений по объему.

«Надо сказать, что мы уже несколько лет готовились к тому, что приступим к разработке собственной CAT-системы, – сказала Юлия Епифанцева, директор по развитию Promt. – Доля российского рынка профессионального перевода в общемировом невелика, но с точки зрения применение лингвистических технологий – Translation Memory, Machine Translation – российские компании не отстают от мировых трендов. Выпуск российской CAT-системы с интегрированным нейронным машинным переводом, возможностями обучения и кастомизации открывает перед нами новые перспективы по внедрению наших продуктов в переводческие бизнес-процессы, а у компаний появляются возможности приобретать современные лингвистические ИТ-решения по конкурентным ценам».

До появления нового продукта, российский рынок CAT-систем был представлен иностранными брендами, продукты которых работают под управление ОС Windows (Trados, memoQ), или облачными сервисами, где все данные располагаются на зарубежных серверах. Promt Translation Factory отличается от конкурентов тем, что устанавливается в локальной сети компании на сервер под управлением ОС Linux, что соответствует тренду на импортозамещение. Конечные пользователи при этом могут работать на своем компьютере, под управлением любой ОС – Windows, Linux, macOS. Все данные, задействованные в переводческом бизнес-процессе (переводимые документы, память перевода, терминологические базы данных, нейронные модели для машинного перевода), хранятся локально или в защищенной среде, обмена или передачи данных сторонним ресурсам не происходит.

«С введением санкций и уходом с российского рынка зарубежных компаний – разработчиков программного обеспечения для профессиональных переводчиков, данная отрасль столкнулась с рядом проблем по дальнейшему использованию данных инструментов в своей работе. Поэтому основной целью нашей разработки PTF являлась импортонезависимость отрасли и предоставление российским компаниям продукта, который по своему удобству, а также по функциональным возможностям не уступает, а местами и превосходит зарубежные аналоги. И у нас это получилось», – отметил Николай Пирогов, директор по продажам Promt.

Promt Translation Factory полностью разработан в России и включен в Единый реестр отечественного ПО (рег. номер 18281). У компаний, ориентированных на импорзатомещение, теперь есть возможность приобретать российский софт для профессионального перевода и получать преимущество при участии в госзакупках и освобождение от НДС.