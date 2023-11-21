CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

ПЭК перевел на кадровый ЭДО более половины сотрудников

Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК на 70% сократил объем ручного труда сотрудников и на 80% ускорил обмен документами между отделом кадров и региональными подразделениями.

Отделения ПЭК расположены в России и за рубежом — в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Китае и ОАЭ. В российских отделениях, от Калининграда до Южно-Сахалинска, работают порядка 7,6 тыс. сотрудников. В компании ежегодно генерируется в среднем 200 тыс. кадровых документов объемом от 1 до 12 листов каждый.

ПЭК подключил к сервису кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink более 4 тыс. работников по всей России. Теперь сотрудники могут удаленно подписывать свыше 30 видов документов. Тогда как ранее на подготовку, печать и сортировку одного бумажного документа только в отделе кадров ПЭК уходило до 7 минут.

«Благодаря переходу на ЭДО наша компания оптимизировала 70% ручного труда. Снизилось число технических и других ошибок при подготовке документов. У отдела кадров освободилось время для того, чтобы проводить больше консультаций с сотрудниками, готовить аналитические и другие материалы, а также развивать дополнительные инструменты для улучшения качества работы», — отметила директор по персоналу ПЭК Виктория Цой.

В 2020 г. ИТ подразделение приняло участие в эксперименте Минтруда, а в апреле 2023 г. начался массовый переход на КЭДО. В ПЭК проанализировали более 10 решений, ориентируясь на такие критерии как безопасность хранения и обмена данными, скорость обработки документов, удобство интерфейса. В итоге компания выбрала платформу с наиболее высокими показателями по этим категориям — HRlink.

«Нашей главной задачей было не навязывать переход на кадровый электронный документооборот людям, дать им возможность самостоятельно убедиться в том, насколько удобно его использовать. Мы подготовили видеоролики и провели серию интерактивных презентаций для сотрудников. При необходимости, каждый из них мог самостоятельно протестировать кадровый ЭДО перед тем, как подключиться к платформе», — сказала Виктория Цой.

ПЭК на 80% ускорил обмен документами между отделом кадров, который расположен в Москве, и региональными подразделениями по всей России.

По итогам опроса, проведенного в октябре этого года, компания выяснила, что большинство сотрудников, которые до сих пор оформляют кадровые документы в бумажном виде, хотели бы перейти на ЭДО.

Поэтому в следующем году ПЭК планирует подключить к платформе HRlink еще 1 тыс. человек. Таким образом, на кадровый ЭДО перейдут сотрудники компании с российским гражданством и работающие в ПЭК иностранные граждане, являющиеся налоговыми резидентами РФ.

«Переход на безбумажный документооборот – это неизбежное будущее, которое приблизили антиковидные ограничения и работа из дома в 2020-2021 гг. Сервис HRlink не только упрощает и ускоряет кадровые процессы в организации, но и показывает, что бизнес заботится о сотрудниках. Мы уверены, что в ближайшей перспективе число компаний, отказывающихся от бумаги в HR, будет только расти», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2023

CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников

Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС»

Создатели Astra Linux заявили о двукратном росте выручки

В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов

В России началось импортозамещение редкого танталового порошка для производства электроники

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще